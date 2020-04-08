Скандал с Ермаком и "Л/ДНР": СБУ отказалась заводить дело

Служба безопасности Украины отказалась регистрировать уголовное производство из-за согласия главы ОПУ Андрея Ермака на создание Консультативного совета с представителями террористических "Л/ДНР".

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос народного депутата Украины от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко. Документ парламентарий опубликовал на своей странице в Facebook.

"В соответствии с требованиями статьи 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины сведения в Единый реестр досудебных расследований вносятся после выявления обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления. Вместе с тем, направленное вами обращение не содержит сведений, которые могут свидетельствовать о совершении преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Украины", – говорится в ответе СБУ.

Ответ СБУ Facebook Алексея Гончаренко

Гончаренко возмутила такая позиция, поскольку, по его словам, создание упомянутого совета с представителями ОРДЛО превратит Россию в просто наблюдателя в Минске после шести лет гибридной войны.

"Итак, прямые переговоры с боевиками – это отнюдь не повод для уголовного преступления. По крайней мере так считает наша СБУ. Видимо, они давно не смотрели новости с передовой и не слышали о количестве наших потерь. Война продолжается, и мы не можем так безответственно относиться к действиям команды Зеленского", – написал Гончаренко.

Андрей Ермак KP.UA

"Между тем сам президент подписание этого протокола называет "частью текущей работы по реализации комплекса мер". Что же это за комплекс – заглядывать в рот Путину и никоим образом не перечить? Далеко пойдем", – выразил свое несогласие с политикой власти парламентарий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 марта участники Трехсторонней контактной группы в Минске подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО.

В протоколах Россия в статусе гаранта-наблюдателя значится наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. Документы, подтверждающие это, опубликовало издание ZN.UA.

Ермак 13 марта подтвердил, что на заседании ТКГ подписали документ о необходимости создания консультативного совета, в который войдут представители ОРДЛО.

Однако он заверил, что в новый орган якобы войдут только мирные представители оккупированных территорий и речь о признании террористических "Л/ДНР" не идет.

Позже Ермак заверил, что создание Консультативного совета в Минске с представителями ОРДЛО не означает начало переговоров с террористами, однако его заподозрили во лжи.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что прямые переговоры Украины с террористами "Л/ДНР" недопустимы.

Что касается документа о создании Консультативного совета с их представителями, который подписал Ермак, то он, по словам министра, не является международно-правовым.

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