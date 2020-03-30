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30 марта • обновлено в 19:13
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Скандал с братом Ермака: Мендель заявила, что Зеленский не должен реагировать

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Президент Украины Владимир Зеленский "не собирается реагировать на каждый пост в Facebook". Так на скандал с братом главы ОП Андрея Ермака отреагировала спикер гаранта Юлия Мендель.

Как передает "Главком", ее спросили о реакции Зеленского на публикацию видео, на которых Денис Ермак якобы обсуждает назначения на государственные должности.

"Президент что, должен реагировать на каждый пост в Facebook?" – ответила Мендель.

После этого, как пишет ресурс, пресс-секретарь еще дважды повторила эту фразу, после чего положила трубку.

Зеленский и Мендель

Зеленский и Мендель

112 Украина

Как писал OBOZREVATEL, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, которого уволили недавно с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака.

Глава Офиса президента Андрей Ермак поручил СБУ и ГБР разобраться в скандале, обвинив Лероса в клевете и заявив, что ему "придется отвечать публично за каждое слово своей лжи".

Вскоре журналисты установили фигурантов записей, которые опубликовал Лерос.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Гео Лерос Андрей Ермак Владимир Зеленский Юлия Мендель
Место
Украина
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Анатолий Сухарев
Анатолий Сухарев
ермакгейт зеленского: ссыкло залез под стул
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Ещё как должен, если информация подтверждается. А нет, так пинок под зад и в Ростов пшел, там нехай поцарствует
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
нeлox42 в доле и крышуeт всё это. Гaдкий кoppупционный peжим.
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