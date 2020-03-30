Президент Украины Владимир Зеленский "не собирается реагировать на каждый пост в Facebook". Так на скандал с братом главы ОП Андрея Ермака отреагировала спикер гаранта Юлия Мендель.

Как передает "Главком", ее спросили о реакции Зеленского на публикацию видео, на которых Денис Ермак якобы обсуждает назначения на государственные должности.

"Президент что, должен реагировать на каждый пост в Facebook?" – ответила Мендель.

После этого, как пишет ресурс, пресс-секретарь еще дважды повторила эту фразу, после чего положила трубку.

Зеленский и Мендель 112 Украина

Как писал OBOZREVATEL, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, которого уволили недавно с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака.

Глава Офиса президента Андрей Ермак поручил СБУ и ГБР разобраться в скандале, обвинив Лероса в клевете и заявив, что ему "придется отвечать публично за каждое слово своей лжи".

Вскоре журналисты установили фигурантов записей, которые опубликовал Лерос.

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