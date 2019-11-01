Скандал с "Азовом": нардепы выступили с громким заявлением к США

Депутаты Верховной Рады Украины обратились с официальным письмом к своим американским коллегам, чтобы те поддержали спецподразделение Национальной гвардии "Азов" и помешали его дискредитации.
Об этом они написали в официальном письме представителей Конгресса США. Копии документов опубликованы на странице Министерства иностранных дел Украины в Facebook.
"Попытки назвать Азов "террористической организацией" или "насильственной иностранной группировкой белых супрематистов" "болью отзывается в сердцах украинских военных и добровольцев, которые защищают страну от оккупантов", — говорится в сообщении.
Батальон "Азов"
Корреспондент.net
Народные избранники отметили, что в условиях войны любая критика военных должна подкрепляться аргументами, а доказательства их причастности к правонарушениям — быть безоговорочными.
Депутаты ВРУ обратились с письмом к Конгресу США по поводу скандала с полком "Азов"
Копия документа
Со своей стороны в МИД добавили, что попытки дискредитации ВСУ и Нацгвардии — это очень подлое и опасное оружие.
Депутаты ВРУ обратились с письмом к Конгресу США по поводу скандала с полком "Азов"
Копия документа
Депутаты ВРУ обратились с письмом к Конгресу США по поводу скандала с полком "Азов"
Копия документа
"Оно убивает не людей, а смыслы, идеи, убеждения. Оно выкручивает наизнанку истинную суть вещей и зона его поражения во сто крат больше, чем в самой страшной реактивной артиллерии на обычном поле боя", — заявили в ведомстве.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В США конгрессмены потребовали от Госдепа признать украинский полк "Азов" террористической организацией.
Пресс-служба "Азова" ответила на скандал, сообщив, что внесение украинского батальона в списки террористов является информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что попытка США дискредитировать спецподразделение НГУ "Азов" — это знак качества его борьбы за независимость и территориальную целостность страны.
Позже председатель Комитета по вопросам внешней политики, нардеп Богдан Яременко сообщил, что подготовил проект письма к 40 американским конгрессменам, обратившихся к государственному секретарю США Помпео с призывом внести "батальон "Азов" в список террористических организаций.
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