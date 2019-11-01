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1 ноября • обновлено в 14:38
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Скандал с "Азовом": нардепы выступили с громким заявлением к США

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Депутаты Верховной Рады Украины обратились с официальным письмом к своим американским коллегам, чтобы те поддержали спецподразделение Национальной гвардии "Азов" и помешали его дискредитации.

Об этом они написали в официальном письме представителей Конгресса США. Копии документов опубликованы на странице Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

"Попытки назвать Азов "террористической организацией" или "насильственной иностранной группировкой белых супрематистов" "болью отзывается в сердцах украинских военных и добровольцев, которые защищают страну от оккупантов", — говорится в сообщении.

Новости
США усмотрели опасность в батальоне "Азов"

Батальон

Батальон "Азов"

Корреспондент.net

Народные избранники отметили, что в условиях войны любая критика военных должна подкрепляться аргументами, а доказательства их причастности к правонарушениям — быть безоговорочными.

Депутаты ВРУ обратились с письмом к Конгресу США по поводу скандала с полком "Азов"

Депутаты ВРУ обратились с письмом к Конгресу США по поводу скандала с полком "Азов"

Копия документа

Со своей стороны в МИД добавили, что попытки дискредитации ВСУ и Нацгвардии — это очень подлое и опасное оружие.

Депутаты ВРУ обратились с письмом к Конгресу США по поводу скандала с полком "Азов"

Депутаты ВРУ обратились с письмом к Конгресу США по поводу скандала с полком "Азов"

Копия документа

Депутаты ВРУ обратились с письмом к Конгресу США по поводу скандала с полком "Азов"

Депутаты ВРУ обратились с письмом к Конгресу США по поводу скандала с полком "Азов"

Копия документа

"Оно убивает не людей, а смыслы, идеи, убеждения. Оно выкручивает наизнанку истинную суть вещей и зона его поражения во сто крат больше, чем в самой страшной реактивной артиллерии на обычном поле боя", — заявили в ведомстве.

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Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
"Азов" Национальная гвардия Министерство иностранных дел Украины Конгресс США Верховная Рада Украины
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Александров Сергей
Александров Сергей
А-НЕК-ДОТ!!! Хохл-яцкая Свинья слезно просит Американского Орла не сношать ее слишком сильно!
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Абозовцы, уберите фото со свастикой, не палите контору)))
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