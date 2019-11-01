Скандал с "Азовом": нардепы выступили с громким заявлением к США

Депутаты Верховной Рады Украины обратились с официальным письмом к своим американским коллегам, чтобы те поддержали спецподразделение Национальной гвардии "Азов" и помешали его дискредитации.

Об этом они написали в официальном письме представителей Конгресса США. Копии документов опубликованы на странице Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

"Попытки назвать Азов "террористической организацией" или "насильственной иностранной группировкой белых супрематистов" "болью отзывается в сердцах украинских военных и добровольцев, которые защищают страну от оккупантов", — говорится в сообщении.

Батальон "Азов" Корреспондент.net

Народные избранники отметили, что в условиях войны любая критика военных должна подкрепляться аргументами, а доказательства их причастности к правонарушениям — быть безоговорочными.

Депутаты ВРУ обратились с письмом к Конгресу США по поводу скандала с полком "Азов" Копия документа

Со своей стороны в МИД добавили, что попытки дискредитации ВСУ и Нацгвардии — это очень подлое и опасное оружие.

Депутаты ВРУ обратились с письмом к Конгресу США по поводу скандала с полком "Азов" Копия документа

Депутаты ВРУ обратились с письмом к Конгресу США по поводу скандала с полком "Азов" Копия документа

"Оно убивает не людей, а смыслы, идеи, убеждения. Оно выкручивает наизнанку истинную суть вещей и зона его поражения во сто крат больше, чем в самой страшной реактивной артиллерии на обычном поле боя", — заявили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В США конгрессмены потребовали от Госдепа признать украинский полк "Азов" террористической организацией.

Пресс-служба "Азова" ответила на скандал, сообщив, что внесение украинского батальона в списки террористов является информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что попытка США дискредитировать спецподразделение НГУ "Азов" — это знак качества его борьбы за независимость и территориальную целостность страны.

Позже председатель Комитета по вопросам внешней политики, нардеп Богдан Яременко сообщил, что подготовил проект письма к 40 американским конгрессменам, обратившихся к государственному секретарю США Помпео с призывом внести "батальон "Азов" в список террористических организаций.

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