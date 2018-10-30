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Скандал на Закарпатье: Венгрия пошла на уступки Украине

8.8тЧитать материал на украинском

Венгрия переименовала скандальное название должности правительственного уполномоченного по Закарпатью, которое вызвало жесткое сопротивление Украины.

Соответствующее решение опубликовано в официальном издании Министерства юстиции страны, копией которого располагает "Европейская правда".

В частности, Будапешт официально сменил должность Иштвана Грежи на "уполномоченного министра, ответственного за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области, а также координацию программы детских учебных заведений Карпатского бассейна".

Скандал на Закарпатье: Венгрия пошла на уступки Украине

То есть теперь в названии речь идет не о развитии одной области, а о сотрудничестве двух соседних приграничных регионов.

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Венгрия фактически вернула название должности Грежи, которое существовало до весны текущего года, добавив к функциям уполномоченного работу с ДУЗ Карпатского региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Венгрии в Украине в связи с должностью уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области. Позже в Венгрии заверили, что не намерены культивировать сепаратизм в Закарпатской области.

Смотрите видео по теме:

Место
Украина
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