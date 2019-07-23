Скандал на выборах в Раду: в округе на Черниговщине пожаловались на фальсификации

Кандидат в народные депутаты Украины Борис Приходько по 210 избирательному округу на Черниговщине пожаловался на фальсификации при подсчете голосов во время внеочередных выборов в Верховную Раду.

Такая информация содержится в заявлении избирательного штаба Приходько, опубликованном "Суспільним кореспондентом".

"Уважаемые избиратели Прилук, Прилуцкого, Козелецкого и Бобровицкого районов! Нашу победу пытаются украсть. Два дня я ожидал объективное и справедливое установление итогов голосования в 210 избирательном округе. Однако деятельность председателя ОИК Оксаны Соколовской и членов комиссии не позволяет установить результаты выборов. В комиссии все это время ведутся действия, направленные на фальсификацию итогов голосования", – сообщил Приходько.

В обращении также отмечается, что в то время, как в округах Черниговской области уже завершается установка результатов, документы передаются в ЦИК, в ОИК №210 не приняты все протоколы от участковых избирательных комиссий.

"Примечательно, что членов многих УИК сопровождают люди из организации "СтопКор" или представители штаба Коровченко. Сутки ведется работа по аннулированию результатов на тех участках, где мы одержали убедительную победу со значительным отрывом от основного конкурента. Более чем на десяти участках уже проведен пересчет бюллетеней по личному незаконному решению председателя ОИК", – возмутились у Приходько.

Кроме того, стало известно о нарушении порядка ведения заседания ОИК, системном нарушении кворума. В придачу ко всему никто не контролирует количество членов комиссии, присутствующих на заседании.

Бюллетень "Телеканал 24"

Окружная избирательная комиссия сделала значительный перерыв в своей работе, хотя в соответствии с законом, ее заседание должно быть непрерывным. Документация УИК, в том числе протоколы, мешки с бюллетенями не были принято в порядке, установленном законом. Мешки с посчитанными бюллетенями остались в помещении ОИК фактически в свободном доступе, тогда как члены УИК разъехались отдыхать по домам. Таким образом, имеет место факт неконтролируемого хранения избирательной документации.

У Приходько подчеркнули, что в день голосования на УИК наблюдатели и представители Комитета избирателей Украины фиксировали многочисленные нарушения на участках. Кроме того, задокументировано вмешательство полиции в избирательный процесс, что вылилось в преследование представителей общественной организации, которая проводила экзит-пол на выходе из избирательных участков. Заявления об этих фактах прозвучали на всеукраинском уровне.

"Все, что происходит на ОИК сейчас, наводит на мысль, что председатель ОИК Соколовская действует в интересах одного из кандидатов и пытается сфальсифицировать результаты выборов в округе. К слову, председателя комиссии в ОИК 210 заменили буквально за две недели до дня голосования. Она избирательно общается с журналистами, не давая комментариев и объяснений. Сейчас доверенные лица и наблюдатели готовят обращение в полицию и суд относительно незаконных действий председателя ОИК", – говорится в заявлении кандидата в нардепы.

Подытоживая, Приходько отметил, что уверен в своей победе, однако подсчет голосов, который происходит с нарушениями, свидетельствует о том, что его результат просто пытаются украсть. Действия председателя и членов ОИК, по его словам, приводят к невозможности законного установления итогов голосования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в партии Святослава Вакарчука "Голос" заявили, что народный депутат Украины (БПП) Богдан Дубневич ворует голоса у Галины Васильченко на 118 мажоритарном округе (Львовщина). Позднее Дубневич все же признал свое поражение и поздравил конкурентку с победой.

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