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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Скандал на Львовщине: Дубневич признал поражение кандидату от "Голоса"

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Народный депутат от БПП Богдан Дубневич признал поражение на выборах в Раду по мажоритарному округу №118.

Политик поздравил конкурентку от "Голоса" Галину Васильченко с победой, опубликовав обращение в Facebook поздно вечером 22 июля.

"Мне бы очень хотелось, чтобы все начатые дела получили завершение, особенно, чтобы образование, медицина, спорт, культура и дорожная инфраструктура и дальше уверенно развивались", - написал Дубневич.

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По данным ЦИК (обработано 99,28% голосов) Васильченко набрала 31,51% - более 28 тысяч голосов. Дубневич отстал более чем на один процент.

Третье место занял кандидат от "Слуги народа", футболист Артем Федецкий, за которого проголосовали более 12% избирателей.

Скандал на Львовщине: Дубневич признал поражение кандидату от "Голоса"
Скандал на Львовщине: Дубневич признал поражение кандидату от "Голоса"
Скандал на Львовщине: Дубневич признал поражение кандидату от "Голоса"

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне лидер "Голоса" Святослав Вакарчук обвинили Дубневича в краже голосов у Васильченко. По его данным, кандидат набрала около 36% голосов, обогнав конкурента более чем на 10%.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Богдан Дубневич
Место
Украина Львов
Тег
Партия Вакарчука "Голос"
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