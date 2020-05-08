Скандал из-за назначения Саакашвили: обнародовано полное заявление МИД Грузии
Назначение Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ показало "скептическое отношение" украинской власти к его персоне.
Об этом эксклюзивно OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Грузии.
"Снижение уровня изначально предложенной Саакашвили должности и его назначение на пост председателя Исполнительного комитета реформ является доказательством скептического отношения украинского политического спектра, в том числе представителей парламентского большинства к его персоне. Вместе с тем, по нашему мнению, была учтена и позиция Грузии как стратегического партнера Украины", – говорится в заявлении главы МИД Давида Залкалиани.
При этом в сообщении подчеркивается, что "назначение человека, осужденного и разыскиваемого судебной системой Грузии, вызывает вопросы".
"Поэтому принято решение о вызове в Тбилиси на консультации чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе. Это является принятым в дипломатической практике шагом, который, в данном случае, указывает на возникновения определенных проблем в отношениях и на необходимость консультации с послом для определения последующих действий", – указано в сообщении.
В МИД добавили, что Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства, ведь это бы нанесло удар по дружбе двух стран.
"С участием посла, наряду с другими вопросами, нужно будет определить необходимые действия, чтобы создавшееся положение негативно не сказалось на двусторонних отношениях, сотрудничестве в различных международных организациях и что главное – на общих усилиях по евро- и евроатлантической интеграции", – подытожили в министерстве.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Грузия отозвала посла Теймураза Шарашенидзе из Киева для консультаций из-за назначения Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины.
Изначально Саакашвили нацеливался на должность вице-премьера по реформам. Такой должности в Кабмине ранее не было.
Позже появилась информация, что нардепы не хотят поддерживать его кандидатуру.
Новость о возможности нового назначения политика в правительство вызвала огромный ажиотаж среди украинцев. Единого мнения относительно этого не было и во фракции "Слуга народа".
В ОП рассказали, что Саакашвили может стать представителем Зеленского в Кабмине или секретарем Национального совета реформ. На эти должности президент может назначать без одобрения парламента.
Позже сам Саакашвили подтвердил свое назначение в Национальный совет реформ.
При этом политик уже посещал заседания Нацсовета реформ в качестве экс-главы Одесской ОГА. На одном из них у него произошел конфликт и словесная перепалка с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.