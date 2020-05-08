Скандал из-за назначения Саакашвили: обнародовано полное заявление МИД Грузии

Назначение Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ показало "скептическое отношение" украинской власти к его персоне.

Об этом эксклюзивно OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Грузии.

"Снижение уровня изначально предложенной Саакашвили должности и его назначение на пост председателя Исполнительного комитета реформ является доказательством скептического отношения украинского политического спектра, в том числе представителей парламентского большинства к его персоне. Вместе с тем, по нашему мнению, была учтена и позиция Грузии как стратегического партнера Украины", – говорится в заявлении главы МИД Давида Залкалиани.

Михеил Саакашвили

При этом в сообщении подчеркивается, что "назначение человека, осужденного и разыскиваемого судебной системой Грузии, вызывает вопросы".

"Поэтому принято решение о вызове в Тбилиси на консультации чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе. Это является принятым в дипломатической практике шагом, который, в данном случае, указывает на возникновения определенных проблем в отношениях и на необходимость консультации с послом для определения последующих действий", – указано в сообщении.

В МИД добавили, что Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства, ведь это бы нанесло удар по дружбе двух стран.

"С участием посла, наряду с другими вопросами, нужно будет определить необходимые действия, чтобы создавшееся положение негативно не сказалось на двусторонних отношениях, сотрудничестве в различных международных организациях и что главное – на общих усилиях по евро- и евроатлантической интеграции", – подытожили в министерстве.

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