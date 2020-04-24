Скандал и обвинения: Бойко дал прогноз, чем закончится "клоунада" Саакашвили в Украине

Тимур Григоренко Политика 22:58, 24.04.2020 Обновлено: 00:00, 25.04.2020

Назначение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили вице-премьером по реформам закончится скандалом и громкими обвинениями.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" рассказал сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.

"Саакашвили – это типичный политический турист, который будет искать свою выгоду. Я скажу чем закончится его назначение. Вспомните мои слова через полгода. Первое, это сумасшедший пиар и громкие высказывания. Потом будут обвинения, что кто-то мешает, обвинения всех и вся и очередной скандал. Мы всю эту клоунаду видели своими глазами. Саакашвили был частью той власти, которая реализовала какие-то программы в Одесской области", – сообщил он.

Михеил Саакашвили

Бойко заверил, что ничего хорошего нашей стране Саакашвилии не принесет: "политические туристы Украине не нужны".

Ранее Юрий Бойко сообщил, что ОПЗЖ не будет голосовать за назначение Михеила Саакашвили вице-премьером по реформам, потому что по нему есть приговор суда в Грузии.

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