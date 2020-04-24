Главная Новости
24 апреля • обновлено в 23:12
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Скандал и обвинения: Бойко дал прогноз, чем закончится "клоунада" Саакашвили в Украине

907
Читать материал на украинском

Назначение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили вице-премьером по реформам закончится скандалом и громкими обвинениями.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" рассказал сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.

"Саакашвили – это типичный политический турист, который будет искать свою выгоду. Я скажу чем закончится его назначение. Вспомните мои слова через полгода. Первое, это сумасшедший пиар и громкие высказывания. Потом будут обвинения, что кто-то мешает, обвинения всех и вся и очередной скандал. Мы всю эту клоунаду видели своими глазами. Саакашвили был частью той власти, которая реализовала какие-то программы в Одесской области", – сообщил он.

Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили

Бойко заверил, что ничего хорошего нашей стране Саакашвилии не принесет: "политические туристы Украине не нужны".

Ранее Юрий Бойко сообщил, что ОПЗЖ не будет голосовать за назначение Михеила Саакашвили вице-премьером по реформам, потому что по нему есть приговор суда в Грузии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Савик Шустер Михеил Саакашвили Юрий Бойко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Смешной Михо после того как попытался нагадить России - как дерьмо в проруби болтается между странами!)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7647.

    Вылечились: 601. Умерли: 193.

  • В мире заболели почти 2,8 миллиона человек, погибли – более 194 тысяч.

  • Шмыгаль объявил 5 этапов выхода из карантина и план снятия ограничений в Украине.

  • Израильский препарат от коронавируса дал ошеломительный результат: есть первые спасенные.

  • В Великобритании начали испытания вакцины от COVID-19 на людях.

  • В США прекратили использовать препарат, которым лечат коронавирус в Украине. Он убивает людей!

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги