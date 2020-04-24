Скандал и обвинения: Бойко дал прогноз, чем закончится "клоунада" Саакашвили в Украине

Назначение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили вице-премьером по реформам закончится скандалом и громкими обвинениями.
Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" рассказал сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.
"Саакашвили – это типичный политический турист, который будет искать свою выгоду. Я скажу чем закончится его назначение. Вспомните мои слова через полгода. Первое, это сумасшедший пиар и громкие высказывания. Потом будут обвинения, что кто-то мешает, обвинения всех и вся и очередной скандал. Мы всю эту клоунаду видели своими глазами. Саакашвили был частью той власти, которая реализовала какие-то программы в Одесской области", – сообщил он.
Михеил Саакашвили
Бойко заверил, что ничего хорошего нашей стране Саакашвилии не принесет: "политические туристы Украине не нужны".
Ранее Юрий Бойко сообщил, что ОПЗЖ не будет голосовать за назначение Михеила Саакашвили вице-премьером по реформам, потому что по нему есть приговор суда в Грузии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
О планах назначить Саакашвили вице-премьером ранее рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.
Позже информацию подтвердил и сам Саакашвили. Он заявил, что готов работать и вскоре представит план.
Новость о включении экс-главы Одесской ОГА в правительство вызвала огромный ажиотаж среди украинцев.
Также стало известно, что Саакашвили собирался убеждать нардепов "Слуги народа" поддержать его кандидатуру.
Кроме того, в сети всплыло совместное фото бывшего президента Грузии и нынешнего главы Офиса президента Андрея Ермака. Снимок был сделан во время встречи выпускников Киевского института международных отношений.
Также стало известно Михеил Саакашвили не станет вице-премьер-министром по вопросам реформ без нарушения закона Украины.
Дипломат раскрыл коррупционную схему Саакашвили на Одесской таможне.
Напомним, за время своей карьеры бывший высокопоставленный грузинский чиновник успел вляпаться в десятки скандалов и стать фигурантом множества уголовных дел.
К тому же Саакашвили, которого пригласил работать в Кабмин президент Украины Владимир Зеленский, ранее жестко высмеивался им в "Квартале 95".
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