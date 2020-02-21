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21 февраля • обновлено в 16:20
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"На карантине": исчезнувшая Скалецкая показала фото из Новых Санжар

7.6т
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Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заселилась дом в поселке Новые Санжары, где проведет две недели в карантине с эвакуированными людьми из Китая.

Об этом она сообщила в Facebook, опубликовав соответствующее фото.

"Итак, я наконец нахожусь в помещении, в котором проведу ближайшие две недели. Хотела, чтобы меня заселили в обычной комнате, но с учетом необходимости работать и проводить постоянные совещания по скайпу и телефону мне выделили отдельное рабочее помещение", – отметила министр.

Зоряна Скалецкая в Новых Санжарах

Зоряна Скалецкая в Новых Санжарах

Также Скалецкая рассказала, что вчера, 20 февраля, общалась представителями различных министерств, проверяя условия размещения людей в санатории.

"Сегодня (21 февраля) мы согласовали условия моего пребывания и меня запустили в зону обсервации. Общаюсь с экипажем самолета. В настоящее время все, кто находятся здесь, чувствуют себя хорошо. Людей регулярно обследуют, признаков ОРВИ не выявлено. Питание три раза в день, его обеспечивает кейтеринговая компания", – добавила она.

Напомним, что ранее Зоряна Скалецкая заявила, что проведет 14 дней в Новых Санжарах вместе с эвакуированными из Китая украинцами.

Добавим, что начальник медцентра в Новых Санжарах рассказал об условиях проживания Скалецкой.

Скалецкая в Новых Санжарах

Скалецкая в Новых Санжарах

Facebook Зоряна Скалецкая

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В поселке Новые Санжары Полтавской области более двух тысяч людей заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушует смертельный коронавирус.

  • Между силовиками и местными жителями произошли столкновения, есть пострадавшие.

  • Также в сети появилось видео, на котором жители города Новые Санжары пообещали сжечь медицинский центр Национальной гвардии вместе с эвакуированными из Уханя украинцами.

  • Добавим, что Юлия Мендель рассказала о реакции Владимира Зеленского на истерику жителей Новых Санжар.

  • Позже эвакуированные из Китая украинцы рассказали, в каких условиях проживают в санатории в поселке Новые Санжары.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Коронавирус Протесты в Новых Санжарах
Персона
Зоряна Скалецкая
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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