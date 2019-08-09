"Скачал из интернета": у Зеленского нелепо объяснили "отставку" Богдана

Заявление об "отставке" главы Офиса президента Андрея Богдана, которое замглавы ОП передал СМИ, он скачал из интернета.

Об этом сам Тимошенко сказал в интервью Liga.net. Таким образом, он попытался побыстрее ответить на вопросы журналистов, обрывавших в день обнародования документа телефон.

"У меня просто начал обрываться телефон, появилось заявление в Facebook, на некоторых сайтах. Мне начали наяривать журналисты практически всех изданий. Сначала я брал трубку, спрашивая, что происходит. Все говорили, что по заявлению Богдана. Я зашел и увидел эту историю на одном из новостных сайтов. Я просто всем сбрасывал и кидал в ответ это заявление, которое я сам скачал из интернета", – пояснил Тимошенко.

Он добавил, что заявление было скачано с сайта "24 канала". Тимошенко также считает что издание заявление "слили".

"Это что проблема?! Я думаю, это не первый и не последний документ, который сливается. Если вы хотите узнать сливал ли я, то я уже отвечал на этот вопрос… Я в ответ кидал всем эту историю, которая была везде уже в интернете и на этом все. Некоторые журналисты, несмотря новостную ленту, думали, что это какой-то эксклюзив и дальше это репостили", – сказал он.

Также Тимошенко пообещал, что в сеть попадут заявления от всех членов команды президента Украины Владимира Зеленского.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Богдан подтвердил, что писал заявление об увольнении с занимаемой должности. Однако, как документ появился в интернете, ему неизвестно. Он обвинил в этом спецслужбы.

Зеленский же заявил, что подобные заявления написали все члены его команды, поскольку они "не держатся за кресла".

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