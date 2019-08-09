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"Скачал из интернета": у Зеленского нелепо объяснили "отставку" Богдана

1.7т Читать материал на украинском

Заявление об "отставке" главы Офиса президента Андрея Богдана, которое замглавы ОП передал СМИ, он скачал из интернета.

Об этом сам Тимошенко сказал в интервью Liga.net. Таким образом, он попытался побыстрее ответить на вопросы журналистов, обрывавших в день обнародования документа телефон.

"У меня просто начал обрываться телефон, появилось заявление в Facebook, на некоторых сайтах. Мне начали наяривать журналисты практически всех изданий. Сначала я брал трубку, спрашивая, что происходит. Все говорили, что по заявлению Богдана. Я зашел и увидел эту историю на одном из новостных сайтов. Я просто всем сбрасывал и кидал в ответ это заявление, которое я сам скачал из интернета", – пояснил Тимошенко.

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Он добавил, что заявление было скачано с сайта "24 канала". Тимошенко также считает что издание заявление "слили".

"Это что проблема?! Я думаю, это не первый и не последний документ, который сливается. Если вы хотите узнать сливал ли я, то я уже отвечал на этот вопрос… Я в ответ кидал всем эту историю, которая была везде уже в интернете и на этом все. Некоторые журналисты, несмотря новостную ленту, думали, что это какой-то эксклюзив и дальше это репостили", – сказал он.

Также Тимошенко пообещал, что в сеть попадут заявления от всех членов команды президента Украины Владимира Зеленского.

Кирилл Тимошенко

Кирилл Тимошенко

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Богдан подтвердил, что писал заявление об увольнении с занимаемой должности. Однако, как документ появился в интернете, ему неизвестно. Он обвинил в этом спецслужбы.

Зеленский же заявил, что подобные заявления написали все члены его команды, поскольку они "не держатся за кресла".

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Персоны
Кирилл Тимошенко Андрей Богдан Владимир Зеленский
Место
Украина
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филипп филипыч
филипп филипыч
тимошенко: я смеюсь вам в лицо. я просто ржу вам в морды
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филипп филипыч
филипп филипыч
кстати эта фотка датой раньше 1 августа не гуглица))
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