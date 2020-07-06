Готов надавить на Зеленского: Сивохо назвал два шага к миру на Донбассе

Экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заявил, что готов надавить на президента Украины Владимира Зеленского по вопросам Донбасса, если это "приведет к результату".

Об этом Сивохо заявил в интервью изданию "Страна", отвечая на вопрос, готов ли он на такой шаг несмотря на дружбу с президентом.

Для мира на Донбассе, по мнению Сивохо, Зеленский "должен не бояться воплощать в жизнь то, что он обещал". "Я, например, остаюсь в дискурсе предвыборных обещаний президента", – сказал бывший советник.

Вторым шагом он назвал восстановление законности. "А третьих – слишком много… Вижу прямо сейчас только эти два фактора", – ответил Сивохо.

"Но еще что хочу сказать. Многие в Украине полагают, что война – это проблема только Донбасса и его жителей, а их она не касается. Но это не так. Пока не закончится война, продвижения вперед в Украине не будет. Никакого. Ни в экономике, ни в международном положении, ни в чем другом. Пока у нас война – у нас все плохо. Войну надо заканчивать", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Сергей Сивохо заявил: пропуск людей на контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" в Донецкой области мог быть остановлен с целью мести оккупантов властям Украины.