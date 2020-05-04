Главная Новости
4 мая • обновлено в 22:36
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Сивохо заявил, что Зеленский преподнесет украинцам сюрприз

134.1т
Читать материал на украинском

Бывший советник секретаря СНБО, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо полагает, что президент Украины Владимир Зеленский еще преподнесет народу сюрприз.

Своим мнением он поделился в интервью для главного редактора издания "Гордон" Алеси Бацман. Сивохо подчеркнул, что главным достижением нынешнего главы государства считает объединение страны ради смены курса и дальнейшего направления развития (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Что касается разочарований, связанных с Зеленским, то среди них экс-советник секретаря СНБО выделил невыполнение абсолютно всех предвыборных обещаний.

"Я не обладаю всей информацией, которой обладает Зеленский, поэтому я не могу делать выводы, почему он поступает так или эдак. Но я надеюсь (я знаю этого человека давно, я знаю его как человека с твердой волей), что он еще преподнесет нам сюрприз", – отметил Сивохо.

Сергей Сивохо

Сергей Сивохо

"Эспрессо.TV"

"Это будет приятный сюрприз. Хотя, смотря для кого. Если он посадит негодяев и расхитителей, для них это будет неприятный сюрприз, а для нас – приятный. Если он приведет мир на территорию Донбасса, для меня это будет приятный сюрприз, а для "партии войны" – неприятный", – добавил он.

Также креативный продюсер студии "Квартал 95" заявил, что, по его мнению, в Украине "ничтожное меньшинство" выступает за продолжение "отвратительных процессов", которые наблюдались в стране в последнее время, – войны и коррупции. "Их совсем мало по сравнению с нормальными людьми", – подытожил Сивохо.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Алеся Бацман Владимир Зеленский Сергей Сивохо
Место
Украина
Поделиться в Facebook
17
Комментарии
1036
581
Смешно
31
Интересно
69
Печально
212
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ama Deus
Ama Deus
Ну, сидел бы себе и дальше Сихово на лавочке в парке пьяный и обоссаный... Нет, зачем-то вытащили его, дали в зубы микрофон - он теперь воняет на всю страну!...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Ирина Фил
Ирина Фил
Неужели уедет на ПМЖ в Ростов?)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Аудиторе Ецио
Аудиторе Ецио
Год у власти и только возможно будет сюрприз? Посадит коррупционеров - бабушек торгующих на корточках? Это тоже что в 1942 сказать, что Гитлер преподнесет всем сюрприз и сделает мир.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 12331.

    Вылечились: 1619. Умерли: 303.

  • В мире заболели уже более 3,6 миллиона человек, погибли – более 250 тысяч.

  • В Украине продлили карантин до 22 мая, однако послабления начнутся с 11 мая.

  • В США объявили о начале массового лечения COVID-19 ремдесивиром.

  • Британия обвинила Россию в попытках украсть информацию о вакцине от COVID-19.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги