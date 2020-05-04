Сивохо заявил, что Зеленский преподнесет украинцам сюрприз

Бывший советник секретаря СНБО, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо полагает, что президент Украины Владимир Зеленский еще преподнесет народу сюрприз.

Своим мнением он поделился в интервью для главного редактора издания "Гордон" Алеси Бацман. Сивохо подчеркнул, что главным достижением нынешнего главы государства считает объединение страны ради смены курса и дальнейшего направления развития (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Что касается разочарований, связанных с Зеленским, то среди них экс-советник секретаря СНБО выделил невыполнение абсолютно всех предвыборных обещаний.

"Я не обладаю всей информацией, которой обладает Зеленский, поэтому я не могу делать выводы, почему он поступает так или эдак. Но я надеюсь (я знаю этого человека давно, я знаю его как человека с твердой волей), что он еще преподнесет нам сюрприз", – отметил Сивохо.

Сергей Сивохо "Эспрессо.TV"

"Это будет приятный сюрприз. Хотя, смотря для кого. Если он посадит негодяев и расхитителей, для них это будет неприятный сюрприз, а для нас – приятный. Если он приведет мир на территорию Донбасса, для меня это будет приятный сюрприз, а для "партии войны" – неприятный", – добавил он.

Также креативный продюсер студии "Квартал 95" заявил, что, по его мнению, в Украине "ничтожное меньшинство" выступает за продолжение "отвратительных процессов", которые наблюдались в стране в последнее время, – войны и коррупции. "Их совсем мало по сравнению с нормальными людьми", – подытожил Сивохо.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в конце марта Сивохо был уволен с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Причины увольнения в СНБО не назвали.

Сам Сивохо довольно эмоционально отреагировал на увольнение, заявив, что "клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса".

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