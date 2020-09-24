Сивохо заявил, что Украине нужно "выполнять обязательства" для достижения мира

Экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заявил, что в Украине нет никаких препятствий для установления мира и "нужно просто выполнять обязательства".

Об этом глава "Национальной платформы примирения и единства" заявил в четверг, 24 сентября, в эфире телеканала "Украина 24".

"Сейчас площадок для мирного процесса очень много, толку только нет. Давайте возьмем основную площадку – ТКГ. Сначала смена руководства нашей делегации воспринялась позитивно, потому что Леонид Макарович [Кравчук] и Витольд Павлович [Фокин] – это опытные и договороспособные политики. Но стоит им сделать какие-то важные для мирного процесса заявления, власть, которая сама же делегировала им полномочия, начинает делать странное лицо и отмораживаться", – заявил Сивохо.

"Не надо заигрывать и заигрываться, просто нужно выполнять обязательства Украины в рамках подписанных соглашений и свои предвыборные обещания. И будет счастье всем. Вся Украина ждет решительного решения по Донбассу, скажем так. Поэтому хватит стоять в позе плохих танцоров, миру в Украине ничего не мешает", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Сергей Сивохо заявил, что готов надавить на президента Украины Владимира Зеленского по вопросам Донбасса, если это "приведет к результату".