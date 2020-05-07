Сивохо заявил, что Путин может сам уйти с Донбасса
Ситуация, когда президент России Владимир Путин может самостоятельно вывести свои войска с Донбасса, не исключена.
Об этом в прямом эфире "Украины 24" заявил бывший советник секретаря СНБО, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо. Записью эфира он поделился на Facebook-странице (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Журналист Дмитрий Гордон сказал Сивохо, что на Донбассе ничего не изменится, "пока Путина не будет". Бывший чиновник отметил, что терять связь с жителями, находящимися под оккупацией России, в любой ситуации нельзя.
"Правда, на сроки жизни Путина я повлиять не могу... Но будем готовы к любой ситуации, а для этого нельзя терять связь с нашими людьми, которые находятся по ту сторону соприкосновения... Там есть вменяемые, нормальные люди", – сказал он.
Сивохо также указал на влияние на население Донбасса пропаганды.
"Я не знаток геополитики, но, если по каким-то факторам... Вполне может сложиться ситуация, что он отведет войска. Освободят эти территории, что они окажутся, может быть, для них чемоданом без ручки. Как мы будем разговаривать с людьми, которых прессуют шесть лет различной пропагандой? Как, впрочем, и наших людей", – добавил Сивохо.
Как писал OBOZREVATEL, ранее Сергей Сивохо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский еще преподнесет народу сюрприз.