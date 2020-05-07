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7 мая • обновлено в 22:16
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Сивохо заявил, что Путин может сам уйти с Донбасса

3.6т
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Ситуация, когда президент России Владимир Путин может самостоятельно вывести свои войска с Донбасса, не исключена.

Об этом в прямом эфире "Украины 24" заявил бывший советник секретаря СНБО, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо. Записью эфира он поделился на Facebook-странице (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Сергей Сивохо

Сергей Сивохо

Скрин видео

Журналист Дмитрий Гордон сказал Сивохо, что на Донбассе ничего не изменится, "пока Путина не будет". Бывший чиновник отметил, что терять связь с жителями, находящимися под оккупацией России, в любой ситуации нельзя.

"Правда, на сроки жизни Путина я повлиять не могу... Но будем готовы к любой ситуации, а для этого нельзя терять связь с нашими людьми, которые находятся по ту сторону соприкосновения... Там есть вменяемые, нормальные люди", – сказал он.

Сивохо также указал на влияние на население Донбасса пропаганды.

"Я не знаток геополитики, но, если по каким-то факторам... Вполне может сложиться ситуация, что он отведет войска. Освободят эти территории, что они окажутся, может быть, для них чемоданом без ручки. Как мы будем разговаривать с людьми, которых прессуют шесть лет различной пропагандой? Как, впрочем, и наших людей", – добавил Сивохо.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Сергей Сивохо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский еще преподнесет народу сюрприз.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Сергей Сивохо Дмитрий Гордон
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса политика видео Донбасс
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Kasido Jeik
Kasido Jeik
Чемодан без ручки, больше для Сивохо подходит и выбросить жалко и нести тяжело и неудобно
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