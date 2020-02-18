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18 февраля • обновлено в 18:21
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"Не отменяем, а переносим!" Сивохо отличился циничным заявлением после нападения на ВСУ: украинцы ответили

6.1т
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Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо прокомментировал нападение наемников России на ВСУ и заявил о переносе Национальной платформы примирения.

Соответствующая публикация появилась на его странице в Facebook и вызвала волну критики.

"Циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы. Нет других слов для того, чтобы описать то, что произошло сегодня в районе Золотого", – написал он.

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Сивохо отличился циничным заявлением после нападения на ВСУ

Сивохо отличился циничным заявлением после нападения на ВСУ

24 канал

"Это было нелегко – мы сомневались и взвешивали "за и против", но в итоге, приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства. Еще раз: не отменить, а перенести! Продолжаем работать и налаживать диалог между простыми людьми. Непублично. Системно. Беспрерывно", – добавил он.

В комментариях Сивохо устроили настоящую дискуссию. "Стреляют, разрушают Донбасс, а вы - "платформу примирения"? Гнать агрессора к границе, закрыть границу!", "И долго вы бояться и оправдываться будете?", "Перенесите всю свою команду под обстрелы! Тогда прояснится!", "Какая платформа, какое примирение?", "Эта циничная провокация называется война. И продолжается уже шесть грёбанных лет. Если вы не в курсе, спрашивайте подскажем", – возмутились украинцы.

Сивохо отличился циничным заявлением после нападения на ВСУ
Сивохо отличился циничным заявлением после нападения на ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сивохо заявил, что 19 февраля стартует инициатива власти под названием "Национальная платформа примирения и единства". В свою очередь, в Кремле заявили о необходимости Киеву вести диалог с террористами.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Сергей Сивохо
Место
Украина
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Комментарии
92
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23
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Mega Death
Mega Death
Украина существует лишь в Сети)))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
ВСУ устроили кровавую провокацию на Донбассе, в день Заседание Совета безопасности ООН по Минским соглашениям.
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1
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Nikola Igor
Nikola Igor
Сивохо ганд@н!!!
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Oleg Oleg, є, але вони не тролі.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Nikola Igor, а у вас есть не ганд"оны???
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