"Не отменяем, а переносим!" Сивохо отличился циничным заявлением после нападения на ВСУ: украинцы ответили

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо прокомментировал нападение наемников России на ВСУ и заявил о переносе Национальной платформы примирения.

Соответствующая публикация появилась на его странице в Facebook и вызвала волну критики.

"Циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы. Нет других слов для того, чтобы описать то, что произошло сегодня в районе Золотого", – написал он.

Сивохо отличился циничным заявлением после нападения на ВСУ 24 канал

"Это было нелегко – мы сомневались и взвешивали "за и против", но в итоге, приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства. Еще раз: не отменить, а перенести! Продолжаем работать и налаживать диалог между простыми людьми. Непублично. Системно. Беспрерывно", – добавил он.

В комментариях Сивохо устроили настоящую дискуссию. "Стреляют, разрушают Донбасс, а вы - "платформу примирения"? Гнать агрессора к границе, закрыть границу!", "И долго вы бояться и оправдываться будете?", "Перенесите всю свою команду под обстрелы! Тогда прояснится!", "Какая платформа, какое примирение?", "Эта циничная провокация называется война. И продолжается уже шесть грёбанных лет. Если вы не в курсе, спрашивайте – подскажем", – возмутились украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сивохо заявил, что 19 февраля стартует инициатива власти под названием "Национальная платформа примирения и единства". В свою очередь, в Кремле заявили о необходимости Киеву вести диалог с террористами.

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