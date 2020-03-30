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30 марта • обновлено в 18:16
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Сивохо уволили из СНБО: появилась его реакция

4.5т
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Популярный шоумен Сергей Сивохо эмоционально отреагировал на увольнение с поста советника секретаря СНБО.

В Facebook товарищ президента Украины заявил, что "клеркам из РНБО больше не интересна тема Донбасса".

"На теме мира хорошо заходить в кабинеты, а потом продавать страну и прятать голову в песок под давлением активного меньшинства. РНБО из грозного и важного органа превратился в фикцию", – заявил Сивохо.

"Мы с Максимом Ткаченко сильно не расстроились из-за потерянных корочек, но мы переживаем об утерянном Донбассе. Поэтому мы будем продолжать помогать президенту в его стремлении к миру! Я рад, что теперь смогу сосредоточиться на Национальной платформе примирения и единства. Нас уже немало! Продолжаем работу! Мир нам", – написал он.

Зеленский и Сивохо

Зеленский и Сивохо

соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, большие проблемы у Сивохо начались после 11 марта, когда он назвал войну, развязанную Россией на Донбассе, внутренним конфликтом Украины. Его слова вызвали возмущение не только в обществе, но и среди политиков и других публичных личностей.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Сергей Сивохо
Место
Украина
Тег
СНБО
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Сивохо на мыло, хороший кусок получится
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Таки убрали, п е д е р а с т а жирного!
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Еще бы медведупа за решетку кинуть, вместе с его жoпaблоком!
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