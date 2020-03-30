Популярный шоумен Сергей Сивохо эмоционально отреагировал на увольнение с поста советника секретаря СНБО.

В Facebook товарищ президента Украины заявил, что "клеркам из РНБО больше не интересна тема Донбасса".

"На теме мира хорошо заходить в кабинеты, а потом продавать страну и прятать голову в песок под давлением активного меньшинства. РНБО из грозного и важного органа превратился в фикцию", – заявил Сивохо.

"Мы с Максимом Ткаченко сильно не расстроились из-за потерянных корочек, но мы переживаем об утерянном Донбассе. Поэтому мы будем продолжать помогать президенту в его стремлении к миру! Я рад, что теперь смогу сосредоточиться на Национальной платформе примирения и единства. Нас уже немало! Продолжаем работу! Мир нам", – написал он.

Зеленский и Сивохо соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, большие проблемы у Сивохо начались после 11 марта, когда он назвал войну, развязанную Россией на Донбассе, внутренним конфликтом Украины. Его слова вызвали возмущение не только в обществе, но и среди политиков и других публичных личностей.

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