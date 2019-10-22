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22 октября • обновлено в 12:03
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Ян Валетов
Ян Валетов
Украинский писатель-фантаст и блогер Все статьи автора

Сивохо — советник секретара СНБО: не всегда тот, с кем клево бухнуть, может исполнить что-то серьезнее

1.1т

Совершенно нейтрально и с симпатией относился к Сивохо.

В курсе некоторых его особенностей и наслышан о привычках от наших общих друзей. Ничего бы не сказал, но...

Но СНБО... Реинтеграция Донбасса...

В молодые годы мне был любопытен театр абсурда. Весьма своеобразная форма искусства. Можно, конечно, иногда и посмотреть. Проблема в том, что смотреть один театр абсурда я не хотел и в те времена. А ведь с тех пор я еще и вырос. И, считаю, что поумнел.

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Ребята, это вы серьезно? Вы, собственно, какой результат ожидаете? Реинтеграцию? Или, простите, всеобщий ах*й? Ну, нет у меня других слов!

Понимаете, меня можно считать порохоботом. Меня можно считать зелефилом. Меня можно считать, кем угодно. Мне все равно, кем меня считают. Я тот, кто я есть, а не тот, кого вы себе вообразили.

Мне плевать, кто автор очередного феерического про*ба - Зеленский или Порошенко. Мне одинаково неприятен ролик про сбивающий Зе Камаз и песня про палающую хату Гонтаревой.

Важно, что это ниже плинтуса, а не то, что конкретный автор мудак - это и так очевидно. И на кого он работает - тоже по барабану.

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Я понимаю, что Зеленскому, особенно на фоне постоянных информационных атак, важно опираться на своих. Я бы и сам опирался на своих. Но важно качество этих своих.

Не всегда тот, с кем клево бухнуть, может исполнить что-то серьезнее, чем соло в караоке.

Наверное, про*б с Сивохо будет 1/100 про*ба с Гладковским, но, судя по темпам, у Зеленского есть все шансы выиграть по очкам.

Надо помнить об одном печальном факте: пока наши бывшие правители, настоящие некомпетентные реформаторы и сбитые летчики с застоявшимся комплексом неполноценности меряются писюнами, показывают друг другу фак и рвут противникам сонные артерии в борьбе за популярность, власть и потоки, Украина в очередной раз про*бывает исторический шанс стать страной, а не территорией.

Это я написал не потому, что в СНБО назначили Сивохо. Сивохо - это вишенка на тортике. Очередная монетка в копилку общего ох*рения от озарений власти.

Это, к сожалению, х*ровая тенденция, которая становится доброй привычкой. Или недоброй - в зависимости от того, на чьей вы стороне.

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Автор
Ян Валетов Ян Валетов
Место
Украина
Тег
СНБО
Источник
Источник: Facebook Яна Валетова
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