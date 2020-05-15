Сивохо снова заявил о гражданской войне на Донбассе: есть три "слоя"
Бывший советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо заявил, что на Донбассе "многослойный конфликт".
Об этом он сказал в интервью журналисту Алесе Бацман (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Первый слой – это, безусловно, Украина – Россия. Второй слой – это Россия и так называемый коллективный Запад. И, никуда не деться, это подталкиваемые к конфликту силы Украина – Украина с той стороны и с этой стороны", – отметил Сивохо.
По его словам, Украина имеет дело с гибридной войной.
"Один из способов гибридной войны – это инициация страной-агрессором конфликта и поддерживание его", – добавил экс-советник секретаря СНБО.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Сивохо заявил о необходимости "исправлять ошибки, прощать и просить прощения" у жителей оккупированного Донбасса, чем разозлил украинцев.
Также он спровоцировал волну возмущения словами о том, что мир в Украине неизбежен, а противоположного якобы хочет лишь "воинствующее меньшинство".
Сивохо, помимо всего, заступился за жителей ОРДЛО и призвал вернуть им украинские пенсии.
Кроме того, еще будучи советником СНБО, Сивохо назвал войну, развязанную Россией на Донбассе, внутренним конфликтом Украины.