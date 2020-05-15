Сивохо снова заявил о гражданской войне на Донбассе: есть три "слоя"

Политика 14:14, 15.05.2020 Обновлено: 17:18, 15.05.2020

Бывший советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо заявил, что на Донбассе "многослойный конфликт".

Об этом он сказал в интервью журналисту Алесе Бацман (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сивохо назвал войну на Донбассе "многослойным конфликтом"

"Первый слой – это, безусловно, Украина – Россия. Второй слой – это Россия и так называемый коллективный Запад. И, никуда не деться, это подталкиваемые к конфликту силы Украина – Украина с той стороны и с этой стороны", – отметил Сивохо.

По его словам, Украина имеет дело с гибридной войной.

"Один из способов гибридной войны – это инициация страной-агрессором конфликта и поддерживание его", – добавил экс-советник секретаря СНБО.

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