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16 мая • обновлено в 02:54
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Сивохо снова заявил о гражданской войне на Донбассе: есть три "слоя"

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Бывший советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо заявил, что на Донбассе "многослойный конфликт".

Об этом он сказал в интервью журналисту Алесе Бацман (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сивохо назвал войну на Донбассе "многослойным конфликтом"

Сивохо назвал войну на Донбассе "многослойным конфликтом"

"Первый слой – это, безусловно, Украина – Россия. Второй слой – это Россия и так называемый коллективный Запад. И, никуда не деться, это подталкиваемые к конфликту силы Украина – Украина с той стороны и с этой стороны", – отметил Сивохо.

По его словам, Украина имеет дело с гибридной войной.

"Один из способов гибридной войны – это инициация страной-агрессором конфликта и поддерживание его", – добавил экс-советник секретаря СНБО.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Сергей Сивохо
Место
Украина
Теги
война Донбасс
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