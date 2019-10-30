Сивохо случайно "сдал" "слуг народа" из-за подставы в "Л/ДНР"

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо признался, что новая власть проводила на оккупированных территориях Донбасса исследование.

На вопрос LB.ua о том, проводила ли его команда приблизительные замеры электоральных настроений в ОРДЛО, он ответил: "Да".

При этом подробностями, как удалось опросить жителей, Сивохо делиться отказался. "Ага, сейчас я вам "сдам" наших людей, которые там работали!" – отрезал он.

Новости Сивохо не дали доступ к государственной тайне

Сергей Сивохо Скриншот

LB: Вы считаете, что вас, "Слугу народа", там в целом поддерживают?

С.С.: Надо спрашивать.

LB: Но вы же проводили исследование.

С.С.: Вы знаете, что уже есть люди, которые находясь там, готовы идти на выборы от "Слуги народа"? Люди, которые находятся там, и не боятся озвучить...

LB: Идти, если местные выборы будут объявлены.

С.С.: Да.

По данным источников OBOZREVATEL, Сивохо имеет все шансы стать главным переговорщиком между командой президента Владимира Зеленского и жителями оккупированных территорий.

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