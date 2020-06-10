Сивохо резко высказался против введения журналистов в ТГК

Бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо возмутился введением журналистов Сергея Гармаша и Дениса Казанского в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе.

На своей странице в Facebook он назвал изменения в составе украинской делегации "непонятными телодвижениями". По его мнению, "никто не собирается договариваться".

Сергей Сивохо fbc.net.ua

"Мы все дальше от мира... Опять непонятные телодвижения, и слишком понятные люди в ТКГ. Похоже, никто не собирается договариваться. Мы все больше забиваемся в глухой и темный угол. Оттуда нас точно никто не услышит", – заявил Сивохо.

Он добавил, что "ТКГ – это просто красивые три буквы".

Ранее OBOZREVATEL писал, что журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, а также врач-травматолог Константин Либстер и юрист, глава ОО "Луганское землячество" Вадим Горан вошли в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе.