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10 июня • обновлено в 06:20
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Сивохо резко высказался против введения журналистов в ТГК

3.1т
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Бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо возмутился введением журналистов Сергея Гармаша и Дениса Казанского в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе.

На своей странице в Facebook он назвал изменения в составе украинской делегации "непонятными телодвижениями". По его мнению, "никто не собирается договариваться".

Сергей Сивохо

Сергей Сивохо

fbc.net.ua

"Мы все дальше от мира... Опять непонятные телодвижения, и слишком понятные люди в ТКГ. Похоже, никто не собирается договариваться. Мы все больше забиваемся в глухой и темный угол. Оттуда нас точно никто не услышит", – заявил Сивохо.

Он добавил, что "ТКГ – это просто красивые три буквы".

Сивохо резко высказался против введения журналистов в ТГК

Ранее OBOZREVATEL писал, что журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, а также врач-травматолог Константин Либстер и юрист, глава ОО "Луганское землячество" Вадим Горан вошли в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе.

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Автор
Карина Бондаренко
Персоны
Денис Казанский Сергей Гармаш Сергей Сивохо
Место
Украина
Теги
СНБО ОРДЛО
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