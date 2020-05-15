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16 мая • обновлено в 02:54
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Сивохо рассказал, от кого зависит мир на Донбассе

12.9т
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Бывший советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо считает, что наступление мира в на Донбассе зависит от президента Украины Владимира Зеленского.

А также лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом он сказал в эфире программы "БАЦМАН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Зеленский, Трамп, Путин. Так нормально будет? Тут в равных долях участие может быть. Но вы же понимаете, что Зеленский плюс Трамп – это больше, чем Путин", – заявил экс-советник.

"Россия торгуется": Сивохо сказал, от кого зависит мир на Донбассе

По его словам, именно сейчас сложилась уникальная ситуация, когда реально можно добиться мира в Украине. Поскольку, считает он, Россия сейчас якобы готова поступиться, но пока она "просто торгуется".

"Пытается что-то вырвать для себя из сложившейся ситуации. Я не политолог, не специалист в дипломатии, не понимаю, что именно, но мне кажется, что сейчас не воспользоваться такой ситуацией было бы грешно", – сказал Сивохо подчеркнув, что это лишь его субъективное мнение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо вновь заявил, что на Донбассе продолжается "многослойный конфликт".

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Сергей Сивохо Владимир Зеленский Владимир Путин Дональд Трамп
Место
Украина
Теги
СНБО ОРДЛО
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