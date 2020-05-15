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16 мая • обновлено в 02:54
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Сивохо рассказал об обещанном "сюрпризе" от Зеленского

25.6т
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Президент Украины Владимир Зеленский может посадить "негодяев и расхитителей", что будет неприятным сюрпризом для них.

Такое мнение в интервью "Гордону" высказал бывший советник секретаря СНБО, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо.

"Если он посадит негодяев и расхитителей, это для них будет неприятный сюрприз, а для нас – приятный. Если он приблизит дело и приведет мир на территорию Донбасса, для меня это будет приятный сюрприз. А для партии войны это будет неприятный сюрприз", – сообщил он.

Сергей Сивохо

Сергей Сивохо

По мнению Сивохо, Зеленскому за год президентства удалось объединить страну, чтобы она переизбрала курс.

"73% – это сумасшедший уровень доверия. Далее было доверие на выборах в Верховную Раду. Пока не получилось у него со всеми обещаниями предвыборными. Я не обладаю всей информацией, которой обладает Владимир Зеленский, поэтому я не могу делать выводы из сложившейся ситуации, почему он поступает так или эдак. Я знаю этого человека давно, я знаю его как человека с твердой волей. И я надеюсь, что он еще преподнесет сюрприз нам", – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Сивохо полагает, что президент Украины Владимир Зеленский еще преподнесет народу сюрприз.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Сергей Сивохо Владимир Зеленский
Место
Украина
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