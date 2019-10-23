Сивохо рассказал о "жертве", на которую пошел ради СНБО

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо прекратил творческую деятельность в шоу-бизнесе.

Об этом он рассказал во время встречи в Краматорске, передают "Новости Донбасса".

Сивохо сообщил, что в качестве советника СНБО сосредоточится на гуманитарных вопросах. При этом он отказался уточнить круг своих обязанностей.

"Я же советник, я буду предлагать какие-то мероприятия, какие-то шаги, может быть, и в законодательном, и в исполнительном плане. Буду предлагать людям, которые входят в сферу интересов СНБО", – пояснил он.

При этом Сивохо подчеркнул, что СНБО объединяет президента, премьер-министра, а также глав МВД, МИД и СБУ.

"Очень удобно, если все эти люди находятся в одном месте", – добавил советник.

Отметим, что Сергей Сивохо являлся креативным продюсером студии "Квартал 95" и тренером в юмористическом проекте "Лига смеха".

Сергей Сивохо Угол обзора

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 октября Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Добавим, что Сивохо назначили советником секретаря СНБО по вопросам Донбасса, поскольку он имеет все шансы стать главным переговорщиком между командой президента Владимира Зеленского и жителями оккупированных территорий.

Позже Сивохо поделился планами по работе в СНБО для завершения войны и достижения мира на востоке Украины.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся