Сивохо про Фокина: освистали голос разума, пошлая и мерзкая травля

Бывший советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо поддержал Витольда Фокина после увольнения с должности заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Свое мнение о скандале с первым премьер-министром Украины Сивохо озвучил вечером в среду, 30 сентября, во время включения в прямом эфире телеканала "Украина 24". По его словам, "ничего неожиданного не произошло".

"Опять травля, пошлая и мерзка. Как пошлые и мерзкие те, кто ее организовал. Мне это знакомо. В очередной раз голос разума закричали и освистали", – заявил он.

Сивохо заявил, что "непонятно, куда двигаться дальше", "нам не предложили плана-б", поэтому "мы идем своим путем".

"А Витольду Павловичу, конечно, большой респект за позицию. И хочу поблагодарить тех, кто вернул Фокина в активную политику. Спасибо, что сделали ему хороший пиар. Теперь в команде мира появился еще один опытный и сильный игрок", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, накануне разгорелся громкий скандал вокруг первого премьр-министра Украины Витольда Фокина, который заявил, что якобы не видит войны между Украиной и Россией.

Он делал резонансные заявления о Донбассе и до этого, а 30 сентября президент Владимир Зеленский решил отстранить Фокина от переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы. Зеленский отметил, что в Офисе президента "неприятно поражены" личными оценками и комментариями Фокина.