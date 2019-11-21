Советник главы Совета национальной безопасности Украины Сергей Сивохо призвал власти Украины извиниться перед Донбассом.

"Пришло время исправлять ошибки, прощать и просить прощения... Самое главное – это желание вернуть не только территории, но и людей", – заявил Сивохо "Укринформу".

Он добавил, что пришло время разговаривать с людьми, которые живут на неподконтрольных территориях.

"Это наши люди, они граждане Украины – и мы должны научиться их слушать и убеждать. Нам есть, что им сказать", – добавил Сивохо.

Сивохо призвал попросить прощения у Донбасса Facebook Сергея Сивохо

Как сообщал OBOZREVATEL, Сивохо разозлил украинцев своим постом, в котором предложил вернуть ментально в Украину жителей Донбасса.

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