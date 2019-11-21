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21 ноября • обновлено в 12:04
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Сивохо призвал попросить прощения у Донбасса

3.2т
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Советник главы Совета национальной безопасности Украины Сергей Сивохо призвал власти Украины извиниться перед Донбассом.

"Пришло время исправлять ошибки, прощать и просить прощения... Самое главное – это желание вернуть не только территории, но и людей", – заявил Сивохо "Укринформу".

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Он добавил, что пришло время разговаривать с людьми, которые живут на неподконтрольных территориях.

"Это наши люди, они граждане Украины – и мы должны научиться их слушать и убеждать. Нам есть, что им сказать", – добавил Сивохо.

Сивохо призвал попросить прощения у Донбасса

Сивохо призвал попросить прощения у Донбасса

Facebook Сергея Сивохо

Как сообщал OBOZREVATEL, Сивохо разозлил украинцев своим постом, в котором предложил вернуть ментально в Украину жителей Донбасса.

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Автор
Анатолий Запорожский Анатолий Запорожский
Тема
Война на Донбассе
Персона
Сергей Сивохо
Место
Украина
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Комментарии
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Валевич Борис
Валевич Борис
Жалкий, старый клоун
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1
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
и сейчас с визгом свидетели майдана будут показывать как они ждут Донбасс обратно. Остаточно прощевайте!
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Беазаровый козел из команды таких же козлов под руководством ..з
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