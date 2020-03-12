Главная Новости
12 марта • обновлено в 12:04
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Сивохо представил платформу примирения и единства

3.5т
Читать материал на украинском

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо 12 марта представил Национальную платформу примирения и единства.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, он заявил о готовности привлечь к ее внедрению представителей гражданского общества и рассказал о главной цели инициативы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сивохо презентовал платформу примирения

Сивохо презентовал платформу примирения

Сивохо презентовал платформу примирения

Сивохо презентовал платформу примирения

"За шесть лет вооруженного конфликта на нем кто-то обогащается, а кто-то умирает и хоронит родных людей. Мы должны ответить себе на вопрос: готовы ли и хотим ли мы жить так дальше? Приоритет государственной политики президента – это мир в Украине. Но до сих пор не сформирована необходимая система разработки и реализации государственной политики по реинтеграции Донбасса и Крыма", – сказал Сивохо.

Сивохо презентовал платформу примирения

Сивохо презентовал платформу примирения

Сивохо презентовал платформу примирения

Сивохо презентовал платформу примирения

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Аннексия Крыма Война на Донбассе
Персона
Сергей Сивохо
Место
Украина
Тег
СНБО
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
106
11
Смешно
3
Интересно
4
Печально
34
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иванович Юрий
Иванович Юрий
Классика -"prokacapska padlyuka"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Навряд він і сам вірить у цю маячню. Але під цю "програму" можна "освоїти" чималі гроші...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Украинское, не единое общество не готово и вряд ли в таком образовании, когда-то к этому придет. Антивоенное движение в США, в начале 70-х, заставило свернуть военную кампанию во Вьетнаме. В нынешней окраине, с ее галицийскоскаунским мировозрением -это невозможно.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги