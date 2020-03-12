Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо 12 марта представил Национальную платформу примирения и единства.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, он заявил о готовности привлечь к ее внедрению представителей гражданского общества и рассказал о главной цели инициативы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сивохо презентовал платформу примирения

Сивохо презентовал платформу примирения

"За шесть лет вооруженного конфликта на нем кто-то обогащается, а кто-то умирает и хоронит родных людей. Мы должны ответить себе на вопрос: готовы ли и хотим ли мы жить так дальше? Приоритет государственной политики президента – это мир в Украине. Но до сих пор не сформирована необходимая система разработки и реализации государственной политики по реинтеграции Донбасса и Крыма", – сказал Сивохо.

Сивохо презентовал платформу примирения

Сивохо презентовал платформу примирения

Как сообщал OBOZREVATEL:

офицер запаса, волонтер, журналист и блогер Мирослав Гай заявил, что, организовывая презентацию Национальной платформы примирения и единства в период объявленного в стране карантина, Сивохо подвергает опасности заражения коронавирусом Covid-19 ее участников.

Напомним, 11 марта Сивохо назвал войну, развязанную Россией на Донбассе, внутренним конфликтом Украины. По его словам, из-за этого нашу страну не примут в НАТО.

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