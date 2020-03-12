Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо обвинил националистов, которые устроили с ним потасовку во время презентации Национальной платформы примирения и единства, в разжигании войны.

Пост по поводу конфликта он опубликовал на своей странице в Facebook, отметив, что ничто не помешает его единомышленникам дальше продвигать идеи мира.

Сергей Сивохо "Ракурс"

"Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что, война – это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог. Спасибо, всем кто пришел сегодня! Журналистам, нашим единомышленникам и партнерам! Мир нам", – написал Сивохо.

Как сообщал OBOZREVATEL:

12 марта Сивохо представил Национальную платформу примирения и единства. В ходе выступления он заявил, что за шесть лет вооруженного конфликта на нем кто-то обогащается, а кто-то умирает и хоронит родных людей. Следовательно, подчеркнул советник секретаря СНБО, Украине нужен мир.

После этого ветеран полка "Азов" Сергей Тамарин сорвал выступление Сивохо, обозвав его предателем и врагом Украины.

Позже конфликт перерос в потасовку. Сивохо после слов Тамарина покинул зал, где проходила презентация, однако представители "Нацкорпуса" пошли за ним. В холле его толкнули, и советник секретаря СНБО упал.

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