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12 марта • обновлено в 12:58
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Сивохо отреагировал на потасовку с националистами

3.5т
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Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо обвинил националистов, которые устроили с ним потасовку во время презентации Национальной платформы примирения и единства, в разжигании войны.

Пост по поводу конфликта он опубликовал на своей странице в Facebook, отметив, что ничто не помешает его единомышленникам дальше продвигать идеи мира.

Сергей Сивохо

Сергей Сивохо

"Ракурс"

"Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что, война – это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог. Спасибо, всем кто пришел сегодня! Журналистам, нашим единомышленникам и партнерам! Мир нам", – написал Сивохо.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Сергей Сивохо
Место
Украина
Тег
СНБО
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Комментарии
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Viktor Viktor
Viktor Viktor
Идиот, пойди ещё в суд и скажи что это ты сбил боинг, ну... типа ради мира.
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
сивоха, ты сядешь на нары как предатель Украины после зе-каденции, это факт! а вот кто еще сядет рядом с тобой-это еще пока вопрос...
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