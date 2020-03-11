Слова советника секретаря СНБО Украины Сергея Сивохо о "внутреннем конфликте" на Донбассе являются "государственной изменой".

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал известный украинский журналист Юрий Бутусов.

Бутусов возмутился из-за слов Сивохо о "внутреннем конфликте" на Донбассе

"Маразм крепчает. Во время войны такие слова - государственная измена. Советник секретаря СНБО Сивохо договорился до того, что в Украине не война, а "внутренний конфликт" и, дескать, нас из-за этого не возьмут в НАТО", – отметил Бутусов.

Журналист возмутился, что советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины "озвучивает лозунги российской пропаганды".

"А вот вопрос, почему же за этот внутренний конфликт военнослужащих ВС РФ награждают званием Герой Российской федерации? Может, по такой логике, "внутренний конфликт" в РФ происходит? Если в бою с Героями РФ гибнут Герои Украины - то это не внутренний конфликт называется, а война! Страна подвергается военной агрессии, каждую неделю гибнут люди на фронте, а чудак сочиняет про "внутренний конфликт". В НАТО нас не возьмут, пока мы не начнем реформы в сфере обороны, но у нас вместо реформ - предательская болтовня о "внутренних конфликтах", – отметил Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник секретаря СНБО Сергей Сивохо во время обсуждения перспектив вступления Украины в НАТО в эфире одного из телеканалов назвал "внутренним конфликтом Украины" войну, которую Россия развязала на Донбассе.

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