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Сивохо о работе в СНБО: я советник, но за советом ко мне никто не обращался

Политика
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Сергей Сивохо рассказал, как попал на должность по решению Владимира Зеленского

Сергей Сивохо рассказал, как попал на должность по решению Владимира Зеленского. Фокус

Бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо признался, что за время работы к нему ни разу не обратились за советом.

Как рассказал он в интервью "Стране", решение назначить его в СНБО было "общим", в частности, президента Владимира Зеленского.

"Почему был выбран СНБО – понятно. Потому что туда входят все ключевые ведомства, которые могут помогать в решении разных вопросов. То есть все силовые ведомства, МИД туда входит", – отметил Сивохо.

При этом экс-советник утверждает, что перед ним не ставили какие-то цели.

"Я советник. Советник. К советнику обращаются за советом", – подчеркнул он.

На вопрос журналиста, какие советы он давал, Сивохо ответил: "В СНБО ко мне за советом никто не обращался. Ни разу".

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаСНБОпрезидентВладимир ЗеленскийСергей Сивохо
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