Сивохо о работе в СНБО: я советник, но за советом ко мне никто не обращался
Сергей Сивохо рассказал, как попал на должность по решению Владимира Зеленского. Фокус
Бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо признался, что за время работы к нему ни разу не обратились за советом.
Как рассказал он в интервью "Стране", решение назначить его в СНБО было "общим", в частности, президента Владимира Зеленского.
"Почему был выбран СНБО – понятно. Потому что туда входят все ключевые ведомства, которые могут помогать в решении разных вопросов. То есть все силовые ведомства, МИД туда входит", – отметил Сивохо.
При этом экс-советник утверждает, что перед ним не ставили какие-то цели.
"Я советник. Советник. К советнику обращаются за советом", – подчеркнул он.
На вопрос журналиста, какие советы он давал, Сивохо ответил: "В СНБО ко мне за советом никто не обращался. Ни разу".
Как сообщал OBOZREVATEL:
в конце марта Сивохо был уволен с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Причины увольнения в СНБО не назвали.
Сам Сивохо довольно эмоционально отреагировал на увольнение, заявив, что "клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса".