Сивохо о работе в СНБО: я советник, но за советом ко мне никто не обращался

Сергей Сивохо рассказал, как попал на должность по решению Владимира Зеленского. Фокус

Бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо признался, что за время работы к нему ни разу не обратились за советом.

Как рассказал он в интервью "Стране", решение назначить его в СНБО было "общим", в частности, президента Владимира Зеленского.

"Почему был выбран СНБО – понятно. Потому что туда входят все ключевые ведомства, которые могут помогать в решении разных вопросов. То есть все силовые ведомства, МИД туда входит", – отметил Сивохо.

При этом экс-советник утверждает, что перед ним не ставили какие-то цели.

"Я советник. Советник. К советнику обращаются за советом", – подчеркнул он.

На вопрос журналиста, какие советы он давал, Сивохо ответил: "В СНБО ко мне за советом никто не обращался. Ни разу".

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