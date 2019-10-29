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29 октября • обновлено в 11:39
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Сивохо не дали доступ к государственной тайне

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Сергей Сивохо назначен советником Секретаря СНБОУкраины на общественных началах и не имеет допуска к государственной тайне.

Об этом заявили в Аппарате СНБО в ответ на запрос "Укринформа". "18 октября 2019 года распоряжением Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сивохо Сергей Анатольевич назначен советником Секретаря СНБО Украины на общественных началах. Сивохо С.А. назначен на должность, которая не предусматривает предоставления допуска и доступа к государственной тайне", – говорится в документе.

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Сергей Сивохо

Сергей Сивохо

"Радио Свобода"

Эти обстоятельства, подчеркнули в СНБО, как раз не требует прохождения им соответствующих проверок спецслужб.

Также отмечено, что секретарь СНБО Алексей Данилов пока имеет трех штатных советников и четырех советников на общественных началах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 октября известный украинский комик, актер и тренер "Лиги смеха" Сергей Сивохо сообщил о своем новом назначении – он стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

По данным источников OBOZREVATEL, Сивохо имеет все шансы стать главным переговорщиком между командой президента Владимира Зеленского и жителями оккупированных территорий.

Вслед за Сивохо еще одним советником секретаря СНБО по вопросам Донбасса стал генеральный директор компании "Квартал-концерт", нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко.

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Персона
Сергей Сивохо
Место
Украина
Тег
СНБО
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