Сивохо назвал войну на Донбассе "внутренним" конфликтом: появилось скандальное видео

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо назвал войну, развязанную Россией на Донбассе, внутренним конфликтом Украины.
Скандальная фраза из его уст прозвучала во время обсуждения перспектив вступления Украины в НАТО в эфире телеканала "НАШ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Ну, это же видно невооруженным взглядом, что ничего не происходит в этом направлении. Да, есть стремление, да оно может быть закреплено в официальных документах, но ничего такого не происходит. Например, в НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, есть боевые действия. Что делать", – сказал Сивохо.
Сергей Сивохо
Скриншот видео
На мнение секретаря СНБО отреагировал офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). На своем Telegram-канале он напомнил, что на востоке Украины против Объединенных сил воюют регулярные части российской армии.
"Все меседжи российской пропаганды из уст Сивохо о "гражданской" войне, где на оккупированных территориях нет 1 и 2 армейских корпусов ВС РФ", – возмутился защитник Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Сивохо заявил о необходимости "исправлять ошибки, прощать и просить прощения" у жителей оккупированного Донбасса, чем разозлил украинцев.
Также он спровоцировал волну возмущения словами о том, что мир в Украине неизбежен, а противоположного якобы хочет лишь "воинствующее меньшинство".
Сивохо заступился за жителей ОРДЛО и призвал вернуть им украинские пенсии.
Кроме того, он принял участие в телемарафоне, посвященном детям Донбасса, который организовала УПЦ МП.
Сивохо заявил, что рассматривает церковь в качестве посредника для мирного урегулирования. Также он подчеркнул, что для восстановления мира в Украине "нужно молчание со стороны тех, кто разжигал войну".
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