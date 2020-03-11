Сивохо назвал войну на Донбассе "внутренним" конфликтом: появилось скандальное видео

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо назвал войну, развязанную Россией на Донбассе, внутренним конфликтом Украины.

Скандальная фраза из его уст прозвучала во время обсуждения перспектив вступления Украины в НАТО в эфире телеканала "НАШ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ну, это же видно невооруженным взглядом, что ничего не происходит в этом направлении. Да, есть стремление, да оно может быть закреплено в официальных документах, но ничего такого не происходит. Например, в НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, есть боевые действия. Что делать", – сказал Сивохо.

Сергей Сивохо Скриншот видео

На мнение секретаря СНБО отреагировал офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). На своем Telegram-канале он напомнил, что на востоке Украины против Объединенных сил воюют регулярные части российской армии.

"Все меседжи российской пропаганды из уст Сивохо о "гражданской" войне, где на оккупированных территориях нет 1 и 2 армейских корпусов ВС РФ", – возмутился защитник Украины.

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