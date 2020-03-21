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21 марта • обновлено в 20:21
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Сивохо назвал свою сильную сторону в работе на СНБО

4.7т
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Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо считает опыт в шоу-бизнесе своим преимуществом.

В интервью DW бывший шоумен признал, что не является экспертом или дипломатом-международником, но у него есть люди, и "они на своем направлении лучшие".

"Я советник, к тому же, внештатный. У меня нет зарплаты, у меня нет кабинета. Я формулирую советы, а его дело, прислушиваться к ним или нет. Многие говорят: шоумен, что он в этом понимает? Я – продюсер, я умею организовать процесс. Я умею организовать профессионалов, которые будут способствовать успешному процессу", – заявил Сивохо.

Зеленский и Сивохо

Зеленский и Сивохо

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Как писал OBOZREVATEL, Сивохо ранее назвал войну, развязанную Россией на Донбассе, внутренним конфликтом Украины, который спровоцировала и поддерживает Москва. Заявление вызвало шквал критики, в том числе среди "слуг народа", которые потребовали его увольнения.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Война на Донбассе
Персона
Сергей Сивохо
Место
Украина
Тег
СНБО
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Комментарии
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Зарозумілість цього організму адекватна його ніцисті та бездарності.
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Яцуляк Юрій
Яцуляк Юрій
Він убогий ватний довб**об. Таким не місце в Україні.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Яцуляк Юрій, кугут вонючий УМНЫМ - не место среди мовнюков. :-))) Нет НИ ОДНОГО мовнюка - лауреата Нобелевской премии. ВСЕ мовнюки = тупые и убогие. :-)))
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Gordon Yury
Gordon Yury
Осталось выяснить, кто дал Сивохо денег, чтобы он организовал и продюссировал этот капитулянтский процесс? СБУ должно дать людям на это ответ, причем немедленно!
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