Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо считает опыт в шоу-бизнесе своим преимуществом.

В интервью DW бывший шоумен признал, что не является экспертом или дипломатом-международником, но у него есть люди, и "они на своем направлении лучшие".

"Я советник, к тому же, внештатный. У меня нет зарплаты, у меня нет кабинета. Я формулирую советы, а его дело, прислушиваться к ним или нет. Многие говорят: шоумен, что он в этом понимает? Я – продюсер, я умею организовать процесс. Я умею организовать профессионалов, которые будут способствовать успешному процессу", – заявил Сивохо.

Зеленский и Сивохо соцсети

Как писал OBOZREVATEL, Сивохо ранее назвал войну, развязанную Россией на Донбассе, внутренним конфликтом Украины, который спровоцировала и поддерживает Москва. Заявление вызвало шквал критики, в том числе среди "слуг народа", которые потребовали его увольнения.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!