Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо считает опыт в шоу-бизнесе своим преимуществом.
В интервью DW бывший шоумен признал, что не является экспертом или дипломатом-международником, но у него есть люди, и "они на своем направлении лучшие".
"Я советник, к тому же, внештатный. У меня нет зарплаты, у меня нет кабинета. Я формулирую советы, а его дело, прислушиваться к ним или нет. Многие говорят: шоумен, что он в этом понимает? Я – продюсер, я умею организовать процесс. Я умею организовать профессионалов, которые будут способствовать успешному процессу", – заявил Сивохо.
Зеленский и Сивохо
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Как писал OBOZREVATEL, Сивохо ранее назвал войну, развязанную Россией на Донбассе, внутренним конфликтом Украины, который спровоцировала и поддерживает Москва. Заявление вызвало шквал критики, в том числе среди "слуг народа", которые потребовали его увольнения.
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