Сивохо и Ткаченко в СНБО возмутили известного волонтера

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что "не может предположить", чем в качестве советников секретаря СНБО могут быть полезны актер Сергей Сивохо и совладелец ООО "Квартал-Концерт" Максим Ткаченко.

"Пребывая в здравом рассудке, тяжело понимать логику подобных назначений", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Экс-замминистра признал: "Подбирать советников в министерство – это обычная практика. Любой руководитель не может быть компетентен во всех вопросах. Соответственно, в тех вопросах, в которых у него уровень компетентности недостаточен, он подбирает себе в качестве советников людей, уровень компетентности которых в этих вопросах соответствует требованиям".

Максим Ткаченко, Сергей Сивохо

В этом контексте он рассказал, каких советников брали в министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. "У нас, например, был бывший посол Украины в Хорватии и Боснии Александр Левченко, который на собственной шкуре знает, что такое война, что такое введение миротворческой миссии, что такое процесс постконфликтного урегулирования".

"У нас был гражданин Швейцарии, который в составе международных миссий принимал участие в трех миротворческих операциях. У нас был гражданин Британии, который принимал участие в постконфликтном урегулировании в Ольстере, в Северной Ирландии", – добавил Тука.

В то же время он задался вопросом, "что могут полезного принести с точки зрения стратегической и оборонной такие люди как Сивохо и Ткаченко".

"Может быть, это вопрос к секретарю СНБО. Что за уровень компетентности у него самого, если он в качестве советников набирает себе таких людей", – подчеркнул экс-чиновник.

Как писал OBOZREVATEL, 21 октября комик, актер и тренер "Лиги смеха" Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. 23 октября на подобную должность был назначен генеральный директор компании "Квартал-концерт", нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко.

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