Сивохо: "ДНР" закрыла жителям въезд в Украину, потому что мстит за изменения в "Минске"

Пропуск людей на контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" в Донецкой области мог быть остановлен с целью мести оккупантов властям Украины.

Как заявил в интервью "Стране" бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, ситуация на КПВВ была очень тяжелая.

"Некоторое количество людей, которых Украина пропустила, "ДНР" не пропустила. Они остались на нуле. Они чуть ли не в первую ночь не оставались там ночевать. Там посадка и мины кое-где расставлены. Но ничего, ребята справились. То есть и пограничники, и волонтеры. Они озаботились судьбой этих людей. Были поставлены еще дополнительные палатки, возле КПВВ, прямо на территории", – рассказал он.

При этом Сивохо выразил опасение, как бы закрытие КПВВ не стало "мелкими местными мстями".

"То есть, за что-то кто-то кому-то мстит. А раз они открыли – давайте мы закроем. Теперь вы открыли, а мы закроем. Чтобы это не превратилось в такую мелкую игру политическую", – отметил экс-советник.

По его мнению, "ДНР" может мстить за введение в состав Трехсторонней контактной группы как представителей Донбасса журналистов Сергея Гармаша и Дениса Казанского.

"Ввели каких-то людей в ТКГ, которые безусловно не нравятся той стороне. Такая может быть мелкая месть, почему нет?" – допустил Сивохо.

Он добавил, что участие Гармаша и Казанского в минском процессе ни в коем случае не приближает дело мира, "что-то другое может и приближает, но точно не мир".

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июня оккупанты остановили работу контрольного пункта въезда-выезда "Новотроицкое" на линии разграничения на Донбассе.

Ранее Сергей Гармаш и Денис Казанский, а также врач-травматолог Константин Либстер и юрист, глава ОО "Луганское землячество" Вадим Горан вошли в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе.