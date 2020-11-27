Ситуация на Донбассе может ухудшиться в любой момент, – Данилов

Ситуация на фронте может ухудшиться в любой момент, поскольку руководство Кремля не заинтересовано в уходе с Донбасса.

Об этом в интервью изданию Фокус рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, ВСУ готовы ответить на любые вызовы.

Данилов отметил, что РФ не уйдет с Донбасса, поскольку не хочет видеть Владимира Зеленского успешным президентом.

"Это квинтэссенция всего процесса. Владимир Александрович после победы на выборах, обращаясь ко всем постсоветским странам, заявил: у Украины получилось, и у вас может получиться. Путин понимает, что у него есть свои молодые упорные люди, способные вместо него руководить страной", – сказал секретарь СНБО.

Он также подчеркнул, Россия не может существовать без внешнего врага, иначе она распадется.

"Вдруг население посмотрит по сторонам и подумает, что так плохо живет, потому что "царь" плохой? Чтобы "царь" был хороший, российская власть придумывает искусственных врагов – грузин, украинцев, американцев", – сказал Данилов.

Однако, по его словам, решить проблему деоккупации украинских территорий без дальнейших переговоров с Россией тоже невозможно. При этом она там выдает свои паспорта, насаждает свое законодательство, вводит свою валюту.

"Мы со своей стороны, как обещал президент Владимир Зеленский, тоже делаем все от нас зависящее, чтобы вопрос был решен мирным путем: платим пенсии, открываем КПВВ, отстроили мост в Станице Луганской. Россия же все время подталкивает нас к общению с представителями ОРДЛО. А что с ними общаться? Они ничего не решают. Все решается в одном месте – в Кремле", – резюмировал Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, для Украины нет военного пути, чтобы освободить оккупированный Россией Донбасс. Об этом заявил генерал-лейтенант, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес. По его словам, выход для Донбасса должен быть дипломатическим.