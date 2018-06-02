Ситуация критична: Украина обратилась к миру из-за России

Министерство иностранных дел разослало письма мировым главам МИД с просьбой надавить на Россию в вопросе освобождения украинских политзаключенных.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем Twitter.

"Направил письма коллегам-министрам по всему миру. Попросил, чтобы давили на Россию и требовали освобождения всех. Критически важно, чтобы Кремль освободил Балуха, Сенцова и Кольченко, которые объявили голодовку. Призвал консолидировать международный ответ на преступления России, в том числе, ужесточением санкций", – отметил глава украинского МИД.

Кроме этого, он добавил к своему сообщению фото текста обращения к иностранным коллегам.

В нем Климкин рассказывает о 60 несправедливо заключенных украинских пленниках Кремля.

Также он подробно описывает судьбу троих из них: Сенцова, Балуха и Абдуллаева.

Надіслав листи колегам-міністрам по всьому світу. Попросив, щоб тиснули на Росію та вимагали звільнення всіх.Критично важливо,щоб Кремль #FreeBalukh, #FreeSentsov, #FreeKolchenko,які оголосили голодування.Закликав консолідувати міжн відповідь на злочини RU,у тч посиленням санкцій pic.twitter.com/flLapEqLd8 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 2, 2018

Как сообщал OBOZREVATEL, Сенцов объявил бессрочную голодовку 16 мая. Единственным его требованием является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.

Российская телеведущая Ксения Собчак пообщалась с Сенцовым, после чего рассказала, что у него выпали два зуба. В поддержку режиссера выступил еще один политзаключенный Александр Кольченко. Он также объявил голодовку.