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Ситуация критична: Украина обратилась к миру из-за России

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Министерство иностранных дел разослало письма мировым главам МИД с просьбой надавить на Россию в вопросе освобождения украинских политзаключенных.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем Twitter.

"Направил письма коллегам-министрам по всему миру. Попросил, чтобы давили на Россию и требовали освобождения всех. Критически важно, чтобы Кремль освободил Балуха, Сенцова и Кольченко, которые объявили голодовку. Призвал консолидировать международный ответ на преступления России, в том числе, ужесточением санкций", – отметил глава украинского МИД.

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Кроме этого, он добавил к своему сообщению фото текста обращения к иностранным коллегам.

В нем Климкин рассказывает о 60 несправедливо заключенных украинских пленниках Кремля.

Также он подробно описывает судьбу троих из них: Сенцова, Балуха и Абдуллаева.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сенцов объявил бессрочную голодовку 16 мая. Единственным его требованием является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.

Российская телеведущая Ксения Собчак пообщалась с Сенцовым, после чего рассказала, что у него выпали два зуба. В поддержку режиссера выступил еще один политзаключенный Александр Кольченко. Он также объявил голодовку.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтДело Олега Сенцова
Персоны
Олег СенцовПавел КлимкинАлександр КольченкоВладимир Балух
Место
Украина
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