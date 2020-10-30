Ситника уволили, потому что он заложник ситуации, – глава КСУ

Директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника назначили на должность незаконно.

Об этом во время брифинга в пятницу, 30 октября, заявил глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий. Он отметил, что уволенный лава НАБУ "стал заложником ситуации".

"Имеет ли он (Сытник – Ред.) право работать после решения Конституционного суда? Я хочу сразу сказать: дело не в Сытнике. Он заложник ситуации, он был назначен неконституционным способом с превышением полномочий... Страна не может жить с частично или полностью неконституционными законами. Это все будет приводить к тому, что такие дела будут попадать в суд", – сказал судья.

Тупицкий отметил, что после увольнения Сытника обязанности директора НАБУ должен исполнять первый заместитель.

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