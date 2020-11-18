Синютка во втором туре выборов мэра Львова побеждает Садового

Cеред тех львовян, кто определился и пойдет на выборы, 51% планируют поддержать Олега Синютку, а 49% - Андрея Садового.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного агентством "Социс".

Интересно, что избиратели, которые голосовали за других кандидатов 25 октября, во втором туре в большинстве своем поддерживают Олега Синютку. В частности, за кандидата от "ЕС" планируют проголосовать большинство избирателей Руслана Кошулинского (ВО "Свобода"), Ярослава Рущишина ( "Голос"), Игоря Кузьмака ("Народный Рух Украины) и Игоря Васюника.

Голоса Игоря Зинкевича ("Варта") примерно поровну распределяются между двумя участниками второго тура. Андрея Садового во втором туре готовы поддержать избиратели Тараса Кльофы – кандидата от "Слуги народа" и Юлии Гвоздович ("Украинская Галицкая партия").

Опрос проводился в период с 29 октября по 10 ноября двома способами: телефонное анкетный опрос. Всего было опрошено 2 тысячи респондентов.

Стоит напомнить, что агентство "Социс" также проводило исследование настроений электората накануне первого тура выборов мэра Львова. Тогда их результаты практически совпали с официальными данными от ТИК.