Синютка во втором туре выборов мэра Львова побеждает Садового

Антонина Рабчук
Антонина Рабчук
Политика
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Синютка во втором туре выборов мэра Львова побеждает Садового

Cеред тех львовян, кто определился и пойдет на выборы, 51% планируют поддержать Олега Синютку, а 49% - Андрея Садового.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного агентством "Социс".

Интересно, что избиратели, которые голосовали за других кандидатов 25 октября, во втором туре в большинстве своем поддерживают Олега Синютку. В частности, за кандидата от "ЕС" планируют проголосовать большинство избирателей Руслана Кошулинского (ВО "Свобода"), Ярослава Рущишина ( "Голос"), Игоря Кузьмака ("Народный Рух Украины) и Игоря Васюника.

Голоса Игоря Зинкевича ("Варта") примерно поровну распределяются между двумя участниками второго тура. Андрея Садового во втором туре готовы поддержать избиратели Тараса Кльофы – кандидата от "Слуги народа" и Юлии Гвоздович ("Украинская Галицкая партия").

Опрос проводился в период с 29 октября по 10 ноября двома способами: телефонное анкетный опрос. Всего было опрошено 2 тысячи респондентов.

Синютка во втором туре выборов мэра Львова побеждает Садового

Стоит напомнить, что агентство "Социс" также проводило исследование настроений электората накануне первого тура выборов мэра Львова. Тогда их результаты практически совпали с официальными данными от ТИК.

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