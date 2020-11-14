Синютка сообщил, что есть возможность оперативно протестировать 100 тыс. львовян, и требует от городских властей немедленно принять решение

100 тысяч тестов на коронавирус производства Южной Кореи могут оперативно доставить во Львов для массового тестирования горожан. Об этом сообщил журналистам народный депутат из "Европейской Солидарности", кандидат на должность главы Львовской объединенной территориальной общины Олег Синютка. По его словам, горсовет должен срочно собраться на сессию и выделить средства на закупку тестов.

Синютка отметил, что в условиях роста количества больных коронавирусом и введения карантина выходного дня власти Львова должны принять два решения, чтобы эффективно удерживать ситуацию и не допустить увеличения количества заражений: провести тестирование и увеличить количество больничных коек для тех, кто заболел.

"Сегодня очевидна проблема, что люди не имеют достаточного количества средств для проведения тестирования и оплаты лекарств. Особенно если с выявлением коронавируса затянуть, лечение с каждым разом будет стоить дороже, и это может вообще угрожать или вызвать летальный исход", – констатировал кандидат.

Он сообщил, что получил письменное подтверждение – письмо от официального представителя южнокорейской компании, которая готова поставить тесты для быстрой и качественной проверки. Он добавил, что соответствующее письмо также получил и Львовский городской голова Садовой.

Олег Синютка отметил, что к таким мерам прибегли в соседних Чехии и Польше, где провели массовое бесплатное тестирование граждан и таким образом определили больных коронавирусум, отправив их на изоляцию, обезопасив тех, кто не болеет.

"В этой ситуации необходимы четкие шаги со стороны городской власти. Я требую от Львовского городского головы немедленно созвать сессию городского совета и принять решение о выделении средств на проведение бесплатного тестирования. Эти препараты могут быть поставлены во Львов отдельным чартером в срок не более семи дней. Я убежден, что такое решение нужно принимать немедленно ", – отметил Олег Синютка.

Он подчеркнул, что стоимость этих тестов при прямых поставках не будет составлять более 300 гривен. Он также отметил, что сейчас в Украине тесты продаются в аптеках по ценам, в несколько раз превышающим предложенную.

"Если вы действительно стоите за здоровье львовян, если вы хотите прекратить заниматься пиар-акциями, видосиками, и перейти к конкретному делу, то нужно выделить хотя бы 30 млн гривен для того, чтобы привезти тесты и начать тестирование", – сказал кандидат.

По его словам, тестирование горожан можно провести в течение нескольких недель, развернув соответствующие пункты. За первый этап можно протестировать 100 тыс. горожан.

Олег Синютка также отметил, что средства на закупку тестов львовская власть легко найдет, отказавшись от коррупционных схем.

Он добавил, что в случае игнорирования мэром Садовым этого требования, будет обращаться непосредственно к депутатам городского совета. "Их полномочия не прекращены, пусть собирают подписи и созывают внеочередное заседание", – отметил депутат.