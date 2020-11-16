Синютка предложил план борьбы с коронавирусом и экономическим кризисом для Львова

Львовские городские власти своими нелепыми решениями только ухудшили положение местных предпринимателей, которые вдобавок к своему убыточному положению еще и нарушили закон. Однако выход из ситуации есть, убежден народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", кандидат на должность главы Львовской объединенной территориальной общины Олег Синютка. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Мы пережили "карантин выходного дня". По своей сути, введение карантина – это имитация от "слуг" и Зеленского борьбы с реальной проблемой, с реальной угрозой", – отметил депутат.

В то же время Синютка отметил, что во Львове также имела место "бурная деятельность", которая вылилась в решение городских властей якобы продолжить рабочие дни на выходные.

"Действительно, львовская городская власть пропиарилась, якобы она поддерживает предпринимателей. Но это была показуха, и на самом деле предприниматели раскусили, что это был обычный обман – это было желание обмануть предпринимателей и столкнуть их с работниками правоохранительных органов", – сказал Олег Синютка.

Он добавил, что отмена решением городского исполнительного комитета Трудового кодекса вовсе не смешное, потому что это правовой нигилизм. "Они бы еще таким же образом отменили День независимости, они не читают законов", – прокомментировал депутат решение городских властей.

По словам Синютки, политический смысл пиара мэра Садового понятен: стараясь не брать на себя никакой ответственности, он просто подставил предпринимателей.

Олег Синютка отметил, что имеет достаточно простой и понятный план выхода из сложившейся ситуации во Львове.

Он рассказал, что предприниматели, которые из-за нелепых действий городских властей стали заложниками ситуации и получили протоколы за нарушение законодательства, смогут рассчитывать на необходимую юридическую помощь для решения этой проблемы.

"Юридическую помощь получат все предприниматели, которые в субботу и воскресенье открыли свои бизнесы, и на кого были составлены соответствующие протоколы. И такую помощь они получат также от всей "Европейской Солидарности", – сказал кандидат.

По его словам, также фракция будет инициировать запрет на принятие неконституционных решений по борьбе с COVID-19 и потребует от правительства отменить фейковые запреты, которые не имеют ничего общего с реальной борьбой с вирусом.

"Я снова обращаюсь к мэру и городским властям Львова с призывом немедленно начать мероприятия для доставки в город 100 тысяч тестов на коронавирус производства Южной Кореи. Я требую немедленно созвать сессию городского совета и принять решение о выделении средств на проведение бесплатного тестирования. Эти препараты могут быть поставлены во Львов отдельным чартером не позднее семи дней", – назвал он второй пункт своего плана.

Олег Синютка отметил, что еще одним первоочередным мероприятием должно стать улучшение материального обеспечения врачей.

"Я предлагаю введение городской Программы поддержки и мотивации медицинского персонала, который будет привлечен к лечению пациентов. При заключении или продлении контракта на год в городских больницах Львова предлагаю из городского бюджета разово выплачивать материальную помощь в размере 80 тыс. грн врачам, 60 тыс. грн медсестрам, 40 тыс. грн санитаркам. Соответствующая программа должна быть принята сессией горсовета для всех больниц Львова", – подчеркнул он.