Синютка победил Садового в дебатах кандидатов в мэры Львова – телефонный опрос

По итогам телефонного опроса 69% львовян сказали, что убедительнее во время дебатов кандидатов в мэры был представитель "Европейской солидарности" Олег Синютка, 31% – что действующий глава города Андрей Садовый.

Исследование проводилось во время прямого эфира теледебатов на канале НТА, в нем приняли участие 4584 зрителей, передает издание "Высокий замок".

Во время дебатов Синютка и Садовый представили свое видение развития Львова, ответили на вопросы друг друга, а также на вопросы журналистов из разных изданий.

По словам львовского независимого журналиста, члена партии "Гражданская позиция" Романа Онишкевича, Синютка выглядел убедительнее.

"Первые впечатления о дебатах Садовый-Синютка. ОМ выглядел увереннее. АИС – неожиданно, по крайней мере для меня, немного слабее. Синютка выбрал мудрую тактику, сразу загоняя оппонента. Ответы Садового часто выглядели смехотворными. Оказывается, Львов черт знает как застраивается, а городские власти к этому не имеет никакого отношения. Оказывается, вопрос электронного билета и сообщения с Рясное-2 на повестке дня аж на следующий год – 14 лет каденции, значится было мало", – отметил он.

"В целом дебаты, как шоу были эмоциональные и рейтинговые, но они не раскрыли ключевых тем актуальных для Львова. Поэтому: по форме Синютка имел преимущество, а по содержанию Садовый недотянул", – заметил львовский и киевский политолог Александр Антонюк.

Mason Lemberg, известный львовский блогер заметил, что львовяне уже устали от действующего мэра.

"Смерды Садового говорят, что Садовый на дебатах так плохо выглядел, ибо уставший, работает много. Ой. Да и вся история как раз о том, что Андрей Иванович за 15 лет уже очень устал, и нас утомил. Поэтому пора бы уже отдыхать. Пора", – сказал он.

Напомним, что в воскресенье 22 ноября во Львове состоится второй тур выборов городского головы Львова. Согласно данным опроса, проведенного компанией "Socis" Олег Синютка имеет поддержку 51% львовян, а Андрей Садовый – 49%. Отметим, что агентство "Социс" проводило также исследование мнения избирателей накануне первого тура выборов мэра Львова. Тогда только их результаты практически совпали с официальным данным ТИК.