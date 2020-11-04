Синютка обратился к Садовому относительно дебатов: что предлагает?

Олег Синютка обратился к Андрею Садовому с предложением помочь телекомпаниям организовать дебаты, чтобы избежать нарушения закона.

Об этом говорится в письме, которое народный депутат, кандидат на должность председателя Львовской ОТГ адресовал городскому голове Львова Андрею Садовому. Как сообщили в пресс служба Львовской территориальной организации "Европейской солидарности", в письме говорится о том, что новый Избирательный кодекс Украины (в частности. Статья 49) устанавливает четкие требования к любой форме предвыборной агитации в средствах массовой информации, в том числе и к передачам телерадиокомпаний в форме дебатов. Предложенный общественным вещателем формат передачи не соответствует таким требованиям.

"Вместе с тем хочу обратить ваше внимание на заинтересованность других телерадиокомпаний в проведении дебатов между кандидатами на пост главы Львовской ОТГ. Прошу, следовательно, рассмотреть мое предложение организовать такие дебаты в сотрудничестве с другими телерадиокомпаниями, что наверняка будет способствовать процессу ознакомления жителей нашего города с моей программой и моим видение развития города. Мой штаб готов помочь такой инициативе", — написал Олег Синютка.

Также Олег Синютка отметил, что народный депутат Украины от "ЕС", журналист и медиаменеджер Николай Княжицкий уже выразил свою готовность помочь в организации теледебатов в соответствии со всеми требованиями законодательства. Кандидат предложил Андрею Садовому также делегировать своего представителя и совместными усилиями приобщиться к организации теледебатов без нарушения закона ради честной и открытой публичной дискуссии между нами, которой ждут все жители Львова.

Напомним, во Львове второй тур местных выборов состоится 22 ноября. За пост мэра города будут соревноваться народный депутат Олег Синютка и действующий глава Львова Андрей Садовой.

Накануне кандидат Олег Синютка обратился в редакцию львовской региональной дирекции АО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" с письмом, в котором указал, что предложение телеканала "UA: Львов" и описанный в нем формат телепередачи не соответствуют требованиям статьи 49 Избирательного кодекса Украины. Поэтому проведение дебатов в таком формате является прямым нарушением закона.