Синютка о проблеме мусора во Львове: ничего не меняется годами

Львовский мусор, который уже давно стало позором для местных властей, продолжает путешествовать по Украине.

Об этом заявил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Олег Синютка, передает "Высокий замок". Он отметил, что проходят годы, а дело дальше деклараций львовских руководителей не дошло. По словам Синютки, идеи построить мусорный завод по устаревшей технологии в жилых микрорайонах неприемлемы для ведущего туристического центра Украины.

"Блокада вывоза мусора! Помните этот тезис? Его распространяла львовская власть. Кто сегодня блокирует вывоз мусора? Почему оно высыпается в Житомирской, Винницкой областях? И точно не используется по назначению, как это должно быть", – отметил Синютка.

"Я категорически против строительства мусороперерабатывающего завода на улице Пластовой на территории "Вознесение", как и в любом другом микрорайоне Львова. Я принципиально против строительства мусоросортировочной линии в Рясном, там не было ни общественных слушаний, ни заключения экологической инспекции. Есть разрешение на начало строительства. Представители власти должны остановить процесс строительства мусоросортировочной линии на территории жилых районов", – убежден Синютка.

Он отметил, что в 21 веке использовать технологию кагатирования и перегнивания мусора – недопустимо.

"Весь мир вернулся к двум технологиям – сжиганию и плазменной переработке. Львов как город европейский и современный должен иметь завод именно с использованием таких технологий. А то, что происходит – это просто отмывание денег и обман львовян", – считает Синютка.

Он убежден, что для строительства современного предприятия, которое решило многолетнюю мусорную проблему Львова, нужно 2-3 года.

"Где нужно строить? На той земле, которая выделена распоряжением председателя ЛОГА Синютки, на территории "Галицкой серы", или на 10 земельных участках, которые были переданы львовской власти для строительства мусорозавода", – напомнил экс-глава Львовской ОГА.