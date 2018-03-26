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Игорь Фомин
Игорь Фомин
Адвокат, адвокатское объединение "Фомин и партнеры"Все статьи автора

Синдром Савченко

Право сильного и право закона. Что мы выберем на пути к цели. Даже если у нас она одна – демократия и справедливое общество. Каким путем мы пойдем. Какая философия нам близка: убийцы или солдата, рэкетира или налоговика.

Весь эфир забит делом Савченко. Герой Украины вышла из тишины и опять в привычной роли на передовой. Гранатометы нацелены, но уже внутрь страны, человеческая жизнь снова дешевая разменная монета.

Палачи не понесли наказания за массовые убийства в центре Киева. Кровь ежедневно сочиться сквозь окопы на Донбассе. Откусили Крым. Но этого мало, мало и мало. Как будто смерть не нажралась еще, и Украина должна терять и терять своих детей.

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Версии меняют версии. Языки мелют без устали и слова трещат без перебоев. Мало людей чтобы совершить переворот. Она, мол, пугала. Бу! Гордая присвоенным правом сеять смерть, боль и страх восклицает воспарившая в пиар пространстве украинская валькирия.

Каким же надо быть "патриотом" чтобы тащить от убийц наших солдат, сюда внутрь своей страны минометы, гранаты, автоматы и патроны. А имели ли право оперативники записывать народного депутата Украины, ведут спор юристы. Вы что, белены объелись? Для верности надо было подождать, когда бросят в окно гранату или шарахнут из миномета в центре Киева, и тогда брать злодеев! Километры видео, да и она сама не сильно отрицает свои смертоносные планы. Очнитесь! Забудьте о пиаре и помните о Законе, о праве человека на жизнь хотя бы. Смерть и так стала просто обыденной пищей для прессы. Трупо-километры. Чем больше погибших – тем шире разливается по миру информация.

Я уверен. Нужно сказать спасибо людям, которые остановили смерть, не пустили ее к нам на улицы, в наши дома. Думать о стране, а не минутной популярности и помнить "NEMO EST SUPRA LEGES" - никто не выше Закона.

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