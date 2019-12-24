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24 декабря • обновлено в 20:58
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"Перетрахивать кадры": Зеленского уличили в копировании Лукашенко

1.4т
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Президент Украины Владимир Зеленский ради повышения своего рейтинга копирует методы главы Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом заявил в эфире ObozTV украинский политический и общественный деятель Николай Томенко, комментируя неожиданное решение президента отправить в отставку глав Закарпатской и Львовской областей.

Как отметил политик, "у команды Зеленского и самого Зеленского мода на белорусский стиль управления".

"Было совещание, все приехали к президенту, как Лукашенко проводит. Он говорил, что мы будем "перетрахивать кадры" и это выглядело примерно таким образом", – заявил он.

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"Как надо оценивать деятельность глав областных администраций? Кабинет министров должен четко поставить им задания, потом мониторить эти задания… Представление Кабинета министров должно базироваться на формальных основаниях, не просто "не справились". Потому, как по мне, то, что произошло сегодня – типичная лукашенковская схема", – подчеркнул Томенко.

При этом политик отметил, что такие методы нравятся украинскому народу.

"Посмотрите последнее исследование социологической компании "Рейтинг". Лукашенко – самый популярный руководитель иностранного государства в Украине – 66%. Возможно, кто-то подсказал Зеленскому, что и нашему народу нравится такой стиль. Белорусизацию политического мышления я считаю опасной... Это типичный авторитарный режим", – заявил он.

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По его словам, " этот синдром Беларуси выглядит таким образом, что Зеленскому нравится".

Томенко также предположил, что настоящей причиной увольнения глав областей стал провал "Слуги народа" на местных довыборах в Закарпатской и Львовской области.

"Одни из худших там показателей у "Слуги народа". Я думаю, что это политическое обстоятельство было главным", – подчеркнул общественный деятель.

"Перетрахивать кадры": Зеленского уличили в копировании Лукашенко

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 24 декабря объявил об увольнении с должностей глав Закарпатской и Львовской областей Игоря Бондаренко и Маркияна Мальского.

"Не потому, что они какие-то люди неопытные или нечистые на руку, а потому, что в этих двух областях мы не увидели никакого результата", – пояснил Зеленский.

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Николай Томенко Владимир Зеленский Александр Лукашенко
Место
Украина
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Может быть все таки "перетрЯхивать кадры"? Хотя вна украине всё возможно)
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